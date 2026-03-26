Filippa Giordano presenta “I Wanna Be Loved By You”

Nuevo corte musical de un live sessions

Tema que interpreto Marilyn Monroe en inglés

Filippa Giordano, nacida en Palermo, It. Naturalizada mexicana y reconocida internacionalmente como La Diva de la Ópera Pop, creadora de un estilo propio.

Lanza al mercado el último corte de un serial musical de 3 grandes piezas, temas grabados en un Live Sessions, ( Dejo atrás el ayer y Amado mío) y ahora con estilo muy de la década de los años 20’s para el sencillo titulado “I Wanna Be Loved By You”, interpretado en su idioma natal: Italiano, en el cual expresa todo el sentimiento que lleva en su interior, (tema que interpretó Marilyn Monroe en inglés en su momento y fue un hit) una expresión de deseo profundo de pertenecer completamente a alguien, de ser indispensable y de una entrega total, con un estilo muy «Sweet Swing» (más suave, comercial y estructurado, como Glenn Miller).

Este nuevo material ya se encuentra disponible en las plataformas musicales.

La soprano italiana catalogada por muchos medios especializados como una de las voces más hermosas y educadas ha logrado discos de Oro y Platino en países como Italia, México, Japón, Australia, Inglaterra, y Francia gracias a sus altas ventas discográficas. En octubre del año 2000, ganó la edición anual de ECHO AWARDS en Alemania en la categoría de ‘Música Sin Fronteras’. Hasta la fecha, ha vendido más de 4 millones de copias de sus álbumes.

Filippa Giordano es una soprano italiana, naturalizada mexicana, reconocida internacionalmente como “La Diva de la Ópera Pop”. Con más de dos décadas de trayectoria, ha vendido más de 4 millones de discos y ha obtenido premios como el Echo Klassik en Alemania. Su carrera se distingue por la fusión entre la ópera y el pop, lo que le ha permitido conquistar escenarios en Europa, Asia y América Latina.

Filippa Giordano nació el 14 de febrero de 1974 en Palermo, Italia. Desde pequeña se formó en el mundo artístico: estudió ballet en la Academia Nacional de Roma y canto con su madre como profesora. Su formación clásica le permitió dominar las técnicas de la ópera, pero también se interesó por la música pop, lo que más tarde definiría su estilo híbrido.

En 1998 lanzó su primer álbum, Passioni, producido por Celso Valli y Marco Sabiu, figuras reconocidas en la música italiana. Al año siguiente participó en el Festival de San Remo, donde obtuvo el segundo lugar, lo que impulsó su proyección internacional.

Ha logrado discos de Oro y Platino en países como Italia, México, Japón, Australia, Inglaterra y Francia.

En 2000 ganó el Echo Klassik en Alemania en la categoría “Música sin fronteras”.

Su estilo, que combina ópera y pop, la posicionó como una de las primeras artistas en popularizar el género “ópera pop” a nivel mundial.

En 2010 obtuvo la ciudadanía mexicana, consolidando su vínculo con el país. Desde entonces ha desarrollado gran parte de su carrera en México, donde ha sido reconocida por su capacidad de unir la pasión italiana con el alma mexicana. Ha compartido escenario con figuras internacionales y se ha presentado en los recintos más importantes del país.

Filippa Giordano ha sabido construir una trayectoria que trasciende fronteras, con una voz que combina la técnica clásica y la sensibilidad del pop. Su carrera es un ejemplo de cómo la música puede unir culturas y públicos diversos, consolidándola como una artista que ha dejado huella tanto en Europa como en América Latina.