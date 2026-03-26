Alistan el regreso de Grandiosas “Invicto”

Arena Monterrey 06 de junio, 21:00 horas

Reúne un elenco de talla mundial: Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Filippa Giordano, Ángela Carrasco y Ana Cirré

“Grandiosas Invicto” regresa para reescribir la magnitud del pop en español. Bajo el sello SUISTIME y la producción del reconocido Hugo Mejuto, este espectáculo reúne un elenco de talla mundial: Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Filippa Giordano, Ángela Carrasco y Ana Cirré. Seis voces monumentales, seis divas que harán vibrar el escenario con noches cargadas de nostalgia, pasión, amor y desamor.

“Grandiosas Invicto” presenta un recorrido musical que celebrará carreras sólidas e himnos inolvidables: éxitos en solitario, duetos electrizantes y momentos que dejaron huella en la memoria del público.

La cita para esta noche inolvidable será el 06 de junio en la Arena Monterrey, una velada impregnada de glamour, fiesta y romanticismo, una experiencia sonora y visual diseñada para emocionar a varias generaciones.

El primer adelanto de esta nueva era fue el estreno del sencillo “Culpable o Inocente”, interpretado por Lucía Méndez y Alicia Villarreal, primer sencillo del tercer material discográfico de “En vivo de Grandiosas”, que fue grabado en noviembre de 2025.

Este primer latido -que ya suena en las principales plataformas musicales- confirma la magnitud sonora y la emoción que viviremos en cada uno de los shows de “Grandiosas Invicto”.

“Grandiosas Invicto”, es la celebración de voces eternas y presencia escénica imbatible.

Información General Arena Monterrey: – Venta al Público en General: A partir del día 26 de marzo, a las 09:00 horas. – Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innovasport.