Los Locos del Ritmos Sinfónico con la Orquesta Filarmónica Internacional

El 8 de mayo a las 20:00 horas

Llegan al Nuevo Teatro Silvia Pinal con más de 30 músicos en escena

El próximo 8 de mayo de 2026 a las 20:00 horas, el Nuevo Teatro Silvia Pinal será escenario de un encuentro entre la historia del rock mexicano y la fuerza de la música orquestal.

La productora Sonartis Entertainment presenta “Los Locos del Ritmo Sinfónico con Orquesta en Vivo”, un espectáculo que reunirá a la legendaria agrupación Los Locos del Ritmo con la Orquesta Filarmónica Internacional bajo la dirección de la Mtra. Diana Rubio en un formato sinfónico con más de 30 músicos en escena.

Considerada una de las agrupaciones pioneras del rock and roll en español en México desde finales de la década de 1950, Los Locos del Ritmo han dejado una huella profunda en la historia de la música popular del país, llevando el género a nuevas audiencias y consolidando un repertorio que hoy forma parte de la memoria colectiva.

En este concierto especial, el público podrá escuchar versiones sinfónicas de algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos “Tus Ojos”, “Yo no soy rebelde” y “La Bamba”, acompañados por arreglos orquestales que amplifican la energía del rock and roll clásico.

La agrupación se presentará con su alineación actual:

Pepe Negrere (piano, fundador), Enrique Ochoa (batería y coro), Julio César Cruz (voz principal y guitarra), Jorge Alarcón (bajo y coro) y Ramón Rodríguez (guitarra y coro).

El espectáculo propone una experiencia musical que fusiona la potencia del rock con la riqueza sonora de una orquesta en vivo, conectando generaciones a través de canciones que marcaron una época.

Asimismo, se presentarán el 14 de junio de 2026, el histórico TEATRO PRINCIPAL de Puebla.

En este concierto especial, el público podrá escuchar versiones sinfónicas de algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos “Tus Ojos”, “Yo no soy rebelde” y “La Bamba”, acompañados por arreglos orquestales.