Operativo federal en Cuatrociénegas, Coahuila, contra extracción ilegal de agua

Despliegue de Coanagua con el respaldo de la Guardia Nacional

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), encabeza un operativo especial de alto impacto en el Valle de Cuatrociénegas, Coahuila, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp), con el objetivo de frenar la explotación ilegal de recursos hídricos y proteger uno de los ecosistemas más valiosos del país.

Como resultado de labores de inteligencia y análisis técnico, se han realizado inspecciones estratégicas a diversos pozos, logrando hasta el momento la clausura de tres pozos activos que operaban sin concesión, en abierta violación a la normatividad vigente.

Este despliegue cuenta con el respaldo de la Guardia Nacional y forma parte de una estrategia integral de ordenamiento hídrico y legalidad ambiental, orientada a sancionar extracciones irregulares y recuperar el control del uso del agua en la región.

Estas acciones son resultado de acuerdos establecidos en las mesas interinstitucionales de seguridad ambiental, donde se diseñan estrategias para la defensa de los recursos naturales frente a actividades ilícitas.

En este contexto, el director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, destacó:

“Este operativo manda un mensaje claro: en México no hay espacio para la ilegalidad en el uso del agua. Estamos actuando con firmeza, coordinación institucional y absoluto apego a la ley para proteger nuestros acuíferos y ecosistemas estratégicos. Cuatrociénegas es un patrimonio natural único y su preservación es una responsabilidad compartida que no admite omisiones.”

La Conagua, continuará intensificando acciones de inspección, vigilancia y sanción, en coordinación con autoridades federales, para garantizar el uso sustentable del agua y la protección del medio ambiente.