Maurino trae su “merenguito” terapéutico a la Ciudad de México

Con múltiples shows en seis días

El músico chileno-holandés presenta su sencillo “Sin tus besos”

Por Arturo Arellano

El hijo de exiliados chilenos radicado en Ámsterdam, creador de la fiesta latina más grande de Holanda, llega con una propuesta que fusiona ritmos latinos, bajos profundos y una fuerte carga emocional, él es Maurino, quien ofrece fechas en foros como el Tianguis del Chopo, Pata Negra y Barco Utopía.

“Nosotros somos Maurino, una banda de Ámsterdam, pero de chilenos en Ámsterdam, se podría decir chilandés”, se presenta Maurino Alarcón en entrevista para DIARIO IMAGEN, quien llega por primera vez a México con una gira intensa.

Para Maurino, esta gira es la concreción de un anhelo largamente postergado: “Es un viaje muy soñado, una gira muy soñada”, dice, tras contar que lleva 17 años viviendo de la música, con giras por Europa, China y fechas emblemáticas como Lollapalooza Chile junto a su primera banda TenTemPiés.

“Muchos amigos, bandas nuestras de Chile, les ha ido muy bien acá; hay una conexión muy fuerte entre el pueblo chileno y el pueblo mexicano”, afirma, y define esta primera visita como “solo un hola”, una introducción para regresar pronto: “Cuando nos vayamos no va a ser un adiós, pero va a ser un hasta pronto”.

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Música entre dos mundos

Hijo de padre exiliado que llegó a Holanda en 1974, nacido en Ámsterdam pero profundamente ligado a Chile y a su raíz mapuche, Maurino explica que su identidad atraviesa su proyecto artístico “Mi mamá me llevó cada año y medio a Chile para estar en conexión con mi tierra, con mi pueblo, con mi gente”, recuerda, y resume su propuesta: “La música que hago es una traducción de una fusión entre los dos mundos que siempre han sido mis mundos”.

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En el sonido de Maurino conviven ritmos latinos como reggaetón, cumbia, merengue y guiños al folclor y a la nueva canción de referentes como Víctor Jara, sobre una base de bajos profundos y baterías potentes asociadas al pop europeo, el hip hop y la electrónica.

“Sin tus besos”: del romance al tributo

El nuevo sencillo, “Sin tus besos”, saldrá en plataformas este 27 de marzo y es el eje de la gira mexicana “Normalmente siempre he dicho: si el mundo fuera perfecto, yo no escribiría música; la mayoría de mi música se inspira en injusticias sociales y situaciones reales”, explica, pero en este caso partió de un registro más romántico. Con el tiempo, el tema “se fue puliendo” hasta revelarse como un homenaje íntimo: “Me doy cuenta que quizás es más un tributo a mi mamá, que volvió a Chile y yo sigo en Holanda… sin tus besos a uno le falta un pedazo de uno”, confiesa.

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Musicalmente, lo define como “un merenguito” pensado para hacer bailar “a todo el mundo aquí, en Ámsterdam, en México y en Santiago”.

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Aunque reconoce el boom global de lo latino y del reggaetón, Maurino se desmarca de las modas: “Que algo esté de moda al final también puede dejar de estar de moda; son movimientos como el mar, que viene y va”, reflexiona. “Yo allá en Holanda hago lo que hago a pesar de que la gente no entiende el español y siempre lo he hecho hace 17 años”, dice, y cita al productor Rick Rubin para reforzar su filosofía: el mejor producto nace cuando haces algo que realmente te gusta y es una traducción honesta de ti mismo.

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La música, asegura, es una necesidad “casi espiritual, una cosa psicológica incluso”: “Yo no puedo estar sin hacer lo que hago; gracias a la música no necesito psicólogo ni terapia, la música es mi terapia”, afirma.

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Además de su proyecto de banda, es creador y organizador de Fiesta Macumba, la fiesta latina más grande de Holanda, con más de 70 eventos al año en 11 ciudades y alrededor de 50 mil asistentes únicos, donde también ha consolidado su vínculo con la cultura latina desde Europa.

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La misión: crear conciencia

Más allá del baile, Maurino ve en el arte un rol social profundo: “En el mundo no solamente la música, sino que el arte podría tener una parte muy importante en crear conciencia y ayudar para que este mundo vaya mejor”, sostiene. “La música junta gente a pesar de clases sociales, convicciones políticas o tu billetera; pasa por encima de cultura e idioma”, añade, y lanza un mensaje directo: esa potencia es algo que “especialmente la clase política debería darse cuenta”.

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En sus presentaciones en la Ciudad de México, promete variaciones de setlist según el foro y la cantidad de bandas invitadas, adaptando su duración de shows de 25 minutos a una hora, pero con la misma consigna: “Si no cada una persona de esa sala sale transpirada, yo no hice mi trabajo bien”.

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Con más de 17 años de trayectoria, Maurino ya acumula colaboraciones con artistas como Manuel García y Juanito Ayala (Juana Fe) de Chile, la banda española La Pegatina y el caribeño Ir-Sais, entre otros proyectos que han ampliado el alcance de su propuesta híbrida.

Sobre posibles featurings con bandas chilenas de cumbia como Chico Trujillo o Santaferia, sonríe y deja la puerta abierta: “Son buenos amigos… es una de las posibilidades muy reales que podría surgir”, adelanta.

Para esta primera visita a México, su objetivo es más de siembra que de cosecha: “Esta gira es para conectarse y conocer nueva gente”, explica, y prefiere reservar detalles de futuros anuncios: “Hay cosas que vienen, pero dejémoslo para la próxima gira… no hay que tirar toda la carne a la parrilla”.

Maurino: sedes y fechas en CDMX ​ Viernes 27 de marzo – El Quijote Presenta Sábado 28 de marzo – Tianguis del Chopo Sábado 28 de marzo – Pata Negra Domingo 29 de marzo – Barco Utopía