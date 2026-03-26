Trump: hacerse cargo del petróleo iraní “es una opción”, como lo hizo con Venezuela

Casi un mes de guerra

Teherán envía una contrapropuesta al plan de EU para el final del conflicto bélico en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que hacerse cargo del petróleo iraní “es una opción, como en Venezuela”. Previamente el republicano había asegurado en una intervención en la Casa Blanca que“Irán está deseando llegar a un acuerdo, no yo”; y ha añadido que, tras 26 días de guerra, las autoridades en Teherán “admiten que han sido derrotadas”. “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde”, amenazó en su red social, Truth.

Poco después, el régimen iraní había comunicado que había enviado una respuesta oficial a los 15 puntos propuestos por Estados Unidos para poner fin a la guerra, según una fuente informada citada por la agencia iraní Tasnim, vinculada al régimen.

Teherán espera ahora una respuesta, según la misma fuente. En el plano diplomático, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha instado a Estados Unidos a ejercer presión sobre Rusia, no solo para lograr un final justo de la guerra en Ucrania, sino también por su apoyo a Irán en ataques contra países vecinos y bases estadounidenses.

Matan comandante iraní que cerró Ormuz y amenazó con «enviar al infierno» a EU

Israel declaró que había matado al comandante iraní, Alireza Tangsiri, jefe de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGCN). El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Tangsiri había muerto en una «operación precisa y letal» junto con otros altos mandos navales en un ataque nocturno.

«El hombre que era directamente responsable de la operación terrorista de minar y bloquear el estrecho de Ormuz a la navegación fue volado por los aires y eliminado», afirmó Katz.

Katz dijo que Tangsiri era responsable de las operaciones militares en la vía fluvial clave que ha bloqueado el tránsito de buques de carga por el estrecho de Ormuz. Afirmó que el ataque sirvió como «mensaje claro» a los altos mandos militares iraníes de que Israel les daría caza. Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Israel ha anunciado el asesinato de varios altos cargos iraníes, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei y el jefe de seguridad del país, Alí Larijani.

También han muerto, en ataques recientes, el jefe de las fuerzas paramilitares Basij, general de brigada Gholamreza Soleimani, y el ministro de Inteligencia, Esmail Khatib. Teherán no ha confirmado la muerte de Tangsiri.

Israel reivindica la operación y lanza una advertencia

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal”, señaló el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha añadido que en el ataque han fallecido además “varios oficiales” del organismo, sin ofrecer detalles sobre sus nombres o rangos.

El titular de Defensa ha remarcado que Tangsiri “era directamente responsable de los actos terroristas de bombardeo y bloqueo del estrecho de Ormuz”, y ha subrayado que esta acción “es un mensaje claro a todos los altos cargos de la organización terrorista iraní”, entre ellos los de la Guardia Revolucionaria, “que actualmente controla Irán”.

“Las FDI seguirán eliminándolos uno a uno”, ha advertido Katz, que ha descrito la muerte de Tangsiri como “una noticia importante” para Estados Unidos y “una muestra de la ayuda de las FDI a la hora de abrir el estrecho de Ormuz”. “Seguimos operando en Irán con todo nuestro poderío para lograr los objetivos de la guerra”, añadió el ministro.

Vía de agua clave

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo y antes de la guerra transportaba alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y exportaciones clave de gas natural licuado (GNL) del Golfo.

Irán ha cerrado el estrecho desde el comienzo de la guerra, lo que ha llevado al presidente estadounidense, Donald Trump, a pedir a sus aliados que formen una fuerza naval para mantenerlo abierto.

Ese llamamiento ha sido rechazado en gran medida por los países reacios a implicarse en la guerra. En una publicación en redes sociales este jueves, Trump volvió a atacar a los aliados de la OTAN por no hacer «absolutamente nada» para apoyar el esfuerzo de guerra de Estados Unidos, advirtiendo «no olviden nunca este momento tan importante».