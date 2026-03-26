Primera Jornada Quirúrgica Oftalmológica en HG Dr. Carlos Calero Elorduy del ISSSTE Morelos

Destaca Martí Batres

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, celebró el inicio de la primera Jornada Quirúrgica de Oftalmología en el Hospital General (HG) “Dr. Carlos Calero Elorduy”, de Cuernavaca, Morelos, reinaugurado en noviembre pasado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hasta hace unos meses el histórico Hospital General del @ISSSTE_mx ‘Dr. Carlos Calero Elorduy’, ubicado en Cuernavaca, Morelos, era un edificio sin uso. ¡Hoy está más vivo que nunca e inicia su primera Jornada Quirúrgica de Oftalmología!”, destacó en sus redes sociales.

En el primer día de la jornada, que se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo, se benefició a un total de 30 derechohabientes, de los 96 programados que fueron diagnosticados con cataratas, cuya salud visual avanza de forma rápida y favorable gracias a este procedimiento de mínima invasión, conocido como facoemulsificación.

De acuerdo con el coordinador de las Jornadas Quirúrgicas de Oftalmología, Arturo Franco Sánchez, esta técnica es común en la eliminación de cataratas, y agregó que durante los procedimientos se utilizan ultrasonidos para fragmentar y aspirar el cristalino opacificado, a través de una microincisión.

Por su parte, el director del HG “Dr. Carlos Calero Elorduy”, Edmundo González Vargas, señaló que la realización de esta jornada fortalece los servicios médicos de especialidad que brinda la unidad a su cargo a la población derechohabiente de la entidad.

“Es un procedimiento que se ha llevado a cabo con el gran esfuerzo de nuestras autoridades administrativas y con la visión de nuestro director general hacia el fortalecimiento de las especialidades médicas en beneficio de nuestra población”, remarcó.

Este tipo de intervención quirúrgica se realiza de manera ambulatoria, por lo que los tiempos de recuperación son cortos, lo que favorece la pronta reincorporación de los pacientes a sus actividades cotidianas, incrementando su autonomía e independencia.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE cuenta con la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para ofrecer procedimientos seguros y de calidad.