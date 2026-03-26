Una madre, un juicio y Salomé: Yuriria Fanjul reescribe a Oscar Wilde

Recorrerá tres teatros de la Ciudad de México

La actriz y dramaturga estrena el monólogo unipersonal “Lady Oscar Salomé”

Por Arturo Arellano

La actriz y dramaturga Yuriria Fanjul estrena el monólogo unipersonal “Lady Oscar Salomé”, donde encarna a Wilde, a su madre Speranza y a Salomé para explorar la belleza, la disidencia y los juicios morales que marcaron la vida del escritor irlandés.

Entre la biografía íntima, la reflexión política y el juego escénico de género, Fanjul propone una lectura contemporánea de Wilde y de las mujeres que lo rodearon, en una temporada que recorrerá tres teatros de la Ciudad de México del 28 de marzo al 7 de junio.

“Ha sido un trabajo de varios años, empecé a escribir la obra en la pandemia, por 2021”, recuerda Yuriria Fanjul en entrevista para DIARIO IMAGEN, quien aprovechó aquellos meses de encierro para sumergirse en una biografía de Oscar Wilde donde descubrió a una figura que la deslumbró: la madre del escritor, Speranza.

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“Era una señora altísima que vivía en Irlanda, medía casi 1.90 y era poeta, muy intelectual; ella y su esposo recibieron un título de nobleza por el servicio médico que le hicieron a la reina”, cuenta sobre la mujer que se convirtió en eje y detonante del texto.

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Fanjul describe cómo, en esa mansión de Dublín, Lady Wilde organizaba fiestas de intelectuales, escribía en periódicos y defendía el voto de las mujeres, mientras un joven Oscar crecía recitando poemas en esas reuniones y aprendiendo varios idiomas: “Creció siendo un niño prodigio”, resume.

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Tres voces en un solo cuerpo

En “Lady Oscar Salomé”, Fanjul se desdobla en tres personajes: Wilde, su madre Speranza y la propia Salomé, la protagonista de una de las obras más provocadoras del irlandés.

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El monólogo recorre distintos momentos de la vida del autor y toma como epicentro el juicio por acusaciones de sodomía celebrado en Londres, donde Wilde llevó sus pasiones hasta las últimas consecuencias y terminó condenado a prisión y a la censura “Wilde idolatraba a su madre y se convirtió en el gran poeta y dramaturgo de libre pensamiento del cambio de siglo; siempre se refirió a ella como inspiración”, explica la creadora, quien se propuso rescatar a esa figura femenina eclipsada por la fama del hijo.

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“Hay muchas mujeres grandiosas escondidas en la historia y aquí hay una; no había suficiente información, me topé con todos sus poemas que sí están publicados, pero la información personal viene de las cartas de Oscar Wilde”, detalla.

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Juicios paralelos: madre, hijo y Salomé

La obra traza un paralelo entre los juicios que enfrentan Wilde, su madre y la propia Salomé “Wilde lo llamaron a juicio por ser homosexual y su madre le dijo que no escapara, que fuera al juicio y diera la cara por quien es él; es muy grande la influencia de la madre”, relata Fanjul.

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En escena se aborda también la dureza de la condena: Wilde es enviado a la cárcel a trabajos forzados, bajo la amenaza de que el desgaste físico podría matarlo; sale dos años después, debilitado y con una infección de oído, para morir a los 46 años, mientras que su madre fallece cuando él aún está preso.

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Al mismo tiempo, se estrena “Salomé”, la pieza en la que el escritor retrata a una mujer que enfrenta y reta la ley: “Ahí encontré varios paralelos; Salomé es otra que enfrenta y reta a la ley, es sobrina del rey Herodes y le pide la cabeza de Juan el Bautista”, dice Fanjul, quien ve en esos personajes femeninos la huella de Speranza.

Género, cuerpo y política en escena

Desde su postura de dramaturga del siglo XXI, Yuriria Fanjul se pregunta qué ocurre cuando una mujer interpreta a un hombre que a su vez desafiaba las normas de género “Si pudiera pedir algo sería que dejemos de dividirnos; yo, como mujer interpretándolo a él, no puedo intentar convertirme en un hombre homosexual, sino mejor en un hombre que quizá es mujer”, reflexiona sobre el juego escénico que plantea.

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En su investigación actoral trabajó con las maneras de habitar el cuerpo “Estudiamos mucho cómo caminar en pasarela siendo mujer u hombre; en este caso es un juego de ir y venir y transitar diferentes linealidades”, explica.

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Para Fanjul, el gesto de Wilde al “posar como homosexual” en una sociedad victoriana va más allá de la anécdota: “Es el primero que se comporta afeminadamente en sociedad, eso él lo promueve como algo muy profundo”, apunta, y subraya que la forma en que te mueves, vistes y te presentas es parte de un discurso político.

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“Es importante que aceptemos esas distintas formas en que se manifiestan, según las preferencias sexuales; es cuando esas minorías van a poder pelear por sus derechos”, afirma, recordando que Wilde se asumía “homosexual por naturaleza” y que incluso Shakespeare, sugiere, podía ser leído en esa clave.

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Un homenaje a la belleza y a la lectura

Más que una biografía ilustrada, “Lady Oscar Salomé” busca replicar el efecto que Wilde lograba con su literatura: “Me gustaría lograr lo que Wilde logra con ‘Salomé’: hablar sobre la estética y la inmanencia de la belleza y el arte que se buscan como el propósito de la vida”, dice Fanjul.

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“Lady Oscar Salomé” tendrá una temporada dividida en tres recintos:

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Temporada de estreno: Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, Centro Cultural del Bosque. Funciones de jueves a domingo, del 28 de marzo al 19 de abril (sin función el 2 y 3 de abril). Horarios: jueves y viernes 20:00 h, sábado 19:00 h, domingo 18:00 h.

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Segunda temporada: Teatro El Milagro. Funciones de jueves a domingo, del 23 de abril al 3 de mayo, en los mismos horarios: jueves y viernes 20:00 h, sábado 19:00 h, domingo 18:00 h.

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Tercera temporada: Foro Santa Catarina, Teatro UNAM. Funciones de jueves a domingo, del 21 de mayo al 7 de junio, con horarios: jueves y viernes 20:00 h, sábado 19:00 h, domingo 18:00 h.

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