MejorTeatro ¡Proyectos, estrenos, mudanzas!

En este primer trimestre de 2026

Siete exitosísimas puestas en escena continúan en temporada

Por: Asael Grande

Mudanzas… Reestrenos… Audiciones… Maratones teatrales… Proyectos… marcan este primer trimestre de 2026 más que activo para MejorTeatro, la productora escénica más versátil y prolífica de nuestro país, que una vez más ofrece para su público lo mejor de lo mejor de nuestra cartelera.

Con siete exitosísimas puestas en escena arrancó MejorTeatro este año, y gracias a la preferencia del público todas continúan en temporada; sin embargo, nos hemos visto obligados a realizar dos mudanzas para poder continuar en cartelera.

En conferencia de prensa, el productor teatral, Morris Gilbert, comentó: “cerramos el 2025 con la puesta en escena ‘La Nota’, y este 2026 empezamos reorganizando MejorTeatro, tenemos 117 actores de teatro en este momento en MejorTeatro, tenemos noticias para darles de lo que sigue en el año; estamos a punto de celebrar la obra ‘Por la punta da la nariz’, en este Teatro Ofelia, estamos a punto de celebrar 3 mil funciones de ‘Toc Toc’ que estrenó consultorio: el teatro Royal Pedregal; ofreceremos 81 funciones de siete puestas en escena entre Semana Santa/Semana de Pascua, y tenemos una irresistible promoción en nuestras 7 puestas en escena para celebrar el Día Mundial del Teatro; tenemos en preproducción dos montajes que cimbrarán marquesinas: Actividad Paranormal y Amigos”.

El actor y director de cine mexicano, Plutarco Haza, dijo “sentirse muy contento de que retomemos esta obra (Por la punta de la nariz), ahora en el Teatro Ofelia, un teatro maravilloso, regresando a trabajar con Morris Gilbert, después de muchos años de varios proyectos bien importantes en mi carrera; ya entro en la edad de la nostalgia, cuando llegué a este Teatro Ofelia me dio nostalgia, tenía muchos años que no venía, desde 1995, tengo 35 años de carrera, y esos eran los comienzos, yo había hecho teatro experimental en la UNAM, en el INBA, entonces, necesitaba hacer teatro comercial, televisión, cine, que me ayudara a pagar la renta, justo, me quedé en Mirada de mujer cuando yo estaba en este Teatro Ofelia, y la vida me cambió, después hice Bésame mucho con Morris, así que me da mucha nostalgia, pero también mucho orgullo, muy agradecido, estoy consciente de que esta carrera no es tan fácil, y 35 años, Morris me sigue llamando, me siento muy afortunado”.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la actriz y cantante Mariana Garza, quien actualmente participa en Monólogos de la vagina, compartió sentir “mucho orgullo, un amor enorme de compartir con esta compañía, MejorTeatro, con Morris Gilbert he podido trabajar desde hace muchos años, lo admiro enormemente, a todo el equipo, coincido en su insistencia y en su persistencia por ofrecer el mejor arte escénico posible, yo le voy a estar ayudando siempre; desde que Monólogos de la vagina inició hace 26 años, su mensaje ha sido muy fuerte, ha sido uno de los actos de valentía, y eso es lo que me atrae, con lo que estoy comprometida, poner el tema de conversación sobre la mesa, reconciliarnos con nosotras mismas, aprender cómo puedo yo disfrutarme, de qué estoy hecha, cómo puedo yo pedirle a mi pareja , ayudar a mis hijas, y también a mis hijos varones a tener una relación sana, es importantísimo que Monólogos siga en cartelera, de eso de trata el teatro, de informar, acompañar, y dar esa posibilidad de sí hay que hablar de cualquiera de las situaciones”.

Siempre activa, MejorTeatro trabaja ya en la preproducción de dos puestas en escena que una vez más son muestra de su versatilidad. Se trata de las obras “Actividad Paranormal”, que como su título lo anticipa, pondrá a todo el público al filo de la butaca; y el segundo montaje es “Amigos”, una entrañable historia de resiliencia, lealtad, segundas oportunidades y, por su puesto, amistad, basada en la famosa y multipremiada película francesa Intocables, conocida en nuestro país como Amigos intocables.

En breve MejorTeatro dará a conocer todos los detalles de estas dos propuestas, desde las audiciones abiertas a las que se convocará, el equipo creativo, teatros y fechas de estreno. De esta manera continúan Morris Gilbert y MejorTeatro su intensa, prolífica, versátil… labor, que la mantienen en el número 1 de la producción teatral en nuestro país.

Para celebrar el Día Mundial del Teatro, MejorTeatro tendrá todo su boletaje que se compre a través del sistema Ticketmaster, entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo, los siguientes descuentos: Para El Fantasma de la Ópera será 30 por ciento; y para el resto de las obras producidas por MejorTeatro, el descuento será del 50 por ciento.

En ambas casas se incluyen todas las funciones entre el viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril; excepto el jueves 2 de abril.

Siempre activa, MejorTeatro trabaja ya en la preproducción de dos puestas en escena que una vez más son muestra de su versatilidad. Se trata de las obras “Actividad Paranormal”, que como su título lo anticipa, pondrá a todo el público al filo de la butaca; y el segundo montaje es “Amigos”, una entrañable historia de resiliencia, lealtad, segundas oportunidades y, por su puesto, amistad.