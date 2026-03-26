¿Beto Anaya y su PT salvaron a la democracia mexicana?

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

¡No!

Desgraciadamente no.

Es importante -sin duda- que para lo que queda de la ya muy vapuleada y disminuida, asediada democracia mexicana se haya impedido en el Senado que la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera empalmado su consulta de revocación -ella quería convertirla en ratificación- de mandato con el proceso electoral de 2027, pero eso es apenas un alivio para las amenazas de la consolidación de la autocracia que nos quieren imponer desde la 4T.

Yo insisto en que lo más importante de lo que ocurrió con el rechazo al “plan A” y al “plan B” es la evidente ruptura de la alianza del oficialismo. Ya PT y Verde no caminan al lado de Morena ni del proyecto de Andrés Manuel López Obrador -heredado o impuesto a Claudia Sheinbaum- en medio del agotamiento natural entre los mexicanos del gobierno de la Transformación.

Eso pinta un futuro nada bueno para la permanencia y consolidación de la 4T y su autocracia en las elecciones del 2027 y 2030.

Pero no hay que cantar victoria.

No, la democracia mexicana no quedó a salvo con la jugada de Beto Anaya y sus otros 5 senadores del PT.

Y no lo está, porque los controles, las reformas y la anulación de organismos e instituciones autónomas promovidos y logrados por Andrés Manuel López Obrador -y ahora continuados por Claudia Sheinbaum, pese a la debilidad y falta de liderazgo partidario de la mandataria-, sumados a las chapucerías como el otorgamiento de una super sobre-representación de Morena, PT y Verde por el Trife e INE en San Lázaro, permitieron aprobar la reforma al Poder Judicial que anuló a la Suprema Corte y destruyó al Estado de Derecho en México.

Con mayorías ficticias y legisladores comprados en el Senado y Cámara de Diputados AMLO -y ahora Sheinbaum- han promovido cambios estructurales y colonizado y sometido a su control al INE y al Tribunal Electoral.

En los hechos, han logrado instaurar una autocracia que ahora se comienza a expresar vía la persecución judicial de periodistas y con la creación de un Consejo de vigilancia Digital llamada oficialmente Agencia de Transformación Digital en el gobierno encabezada por José Pepe Merino de todas las confianzas de Sheinbaum, que puede bajar a la hora que quiera medios digitales o actuar contra usuarios de chats, ciudadanos de a pie, si hacen crítica de funcionarios y del mismo régimen.

No, la democracia no se salvó antier con el rechazo parcial del PT al “plan B” de Sheinbaum.

Dejó abierta, sí, la posibilidad de ejercer todavía una oposición suficiente e importante, de mantener aún medios informativos tradicionales, electrónicos y digitales, que puedan crear opinión crítica en amplios sectores de la población.

Quedaron agravios insalvables; vienen 4 partidos más

La narrativa de lo ocurrido en el Senado, con la infructuosa mediación de Ignacio Mier y Adán Augusto López -el tabasqueño todavía como gran operador de la 4T- frente a Alberto Anaya y los otros 5 del PT, y los comentarios ásperos de otros morenistas como Félix Salgado, quien por él hubiera mandado mucho a volar con fuerte injurias y reclamos a los petistas, deja ver que quedaron ofensas y humillaciones infranqueables en unos y otros.

Que pese a fotos y videos agarraditos de la mano o abrazados, jurando que la alianza sigue al 2027 y 2030, eso está roto.

En la acera del poder de Morena de Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán ya comenzaron a hacer cuentas y a especular con una prospectiva en que la alianza con Verde y PT podría resultar para ellos ya una carga.

Y es que el INE está a punto de darle reconocimiento oficial a 4 nuevos partidos que surgen de cerca de 90 organizaciones políticas que se inscribieron hace un año, y que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la norma para ser partidos políticos, poder lanzar candidatos para estar en todas las boletas de 2027, y recibir financiamiento y participación en tiempos oficiales de radio y TV.

Su gran aduana será el proceso electoral del 2027 al que deberán acudir sin poder realizar alianzas con ninguna otra organización política y deberán obtener cuando menos cada uno el 3% de la votación general para mantener su registro.

Los 4 son:

● Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), encabezado por el diputado federal de Morena Hugo Eric Flores, junto a Armando González Escoto y Edith Carolina Anda y que es la reinvención de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario y que surge con un fuerte discurso de cristianismo evangélico en busca de la defensa de la familia tradicional, y para representar a un sector religioso que busca acceder a cargos legislativos y de poder político.

● México Tiene Vida nace de la derecha regiomontana, donde su partido local ha obtenido algunas regidurías en 2024 con los empresarios Jaime Ochoa Hernández y Eduardo Zamarripa Cortés a la cabeza cercanos a «provida» y con, afirman, “un modelo de capitalismo social que busca equilibrar el libre mercado y la responsabilidad empresarial”.

● Somos México es continuación de la «Marea Rosa» que defendió la autonomía del INE en 2024, y que hoy es liderado por Guadalupe Acosta Naranjo, y acompañado de exconsejeros y ex funcionarios del INE, como Leonardo Valdés Zurita y Rodrigo Morales, la sonorense Cecilia Soto, los ex ministros de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío y por reconocidos militantes panistas y priistas.

● Que Siga la Democracia, es un partido pro AMLO y la 4T.

Sheinbaum, AMLO, Luisa María Alcalde y todos los de la 4T saben que con 10 partidos disputándose el proceso de 2027 el voto ciudadano quedaría muy pulverizado y pocos de esos partidos sobrevivirían. Especialmente PRI, PT y Verde. Todo un escenario en favor de la 4T.

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