Sin Claudia en las boletas

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Finalmente, el hilo se rompió por lo más delgado, que son las alianzas de Morena con sus incondicionales del Partido Verde y del Trabajo y la revocación de mandato no estará incluida en los comicios federales de 2027.

Alberto Anaya cumplió con su palabra y los seis senadores del Partido del Trabajo no avalaron la propuesta del “plan B”, que consideraba la opción de incluir dicho mandato en el proceso electoral del 6 de junio del año próximo.

La aprobación de ese apartado le habría dado a la presidenta Claudia Sheinbaum la posibilidad de hacer campaña, lo que basado en la popularidad que registra hasta ahora le traería mayores oportunidades de triunfo a Morena.

Sin el nombre de Claudia Sheinbaum Pardo en las boletas, el panorama es distinto. De inicio, la Presidenta no podrá hacer proselitismo y Morena tendrá que ajustar el tono de sus alianzas con el Verde y el Partido del Trabajo.

El convenio deberá revisarse, ya que los dos partidos aliados de Morena habrán de vender más caro su amor.

Siendo el partido con menor votación en los comicios presidenciales de 2024, el Partido del Trabajo es el menos beneficiado en su relación con Morena y el Verde.

Los votos que proporciona son pocos, aunque en algunas regiones del país, principalmente en el norte, tienen un buen porcentaje de seguidores.

Hasta ahora, el Partido del Trabajo no ha gobernado ninguna entidad del país y sus mayores logros han sido el ayuntamiento de Durango en un par de ocasiones, pero hasta ahí.

En la actualidad, su “joya” más preciada es la senadora Geovanna Bañuelos, representante por Zacatecas y que en las encuestas aparece bien evaluada, aunque distante de las “corcholatas” del morenismo.

El PT ya mostró en Veracruz que está preparado para competir solo o con aliados que no sean precisamente de Morena.

Ahora el PT se convirtió en objeto del deseo y la ambición de los partidos de oposición, aunque a pesar de su voto contrario a que la revocación de mandato entrará en el “plan B”, se ratificó la alianza con Morena y Verde.

Una duda que quedó después de la presentación del “plan B” y su aprobada fragmentación es saber lo que están leyendo en Palacio Nacional que insistieron tanto en incluir a la Presidenta en las boletas, con el riesgo que se corría.

La realidad nos muestra que Morena viene pasando por una mala racha, donde varias de sus principales piezas están siendo señaladas por irregularidades de todo tipo que, de seguir creciendo, pondrían en riesgo los triunfos que se esperan para 2027, tanto en la conformación de la nueva Cámara de Diputados, como en las 17 gubernaturas en juego.

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La sesión del Senado de la República mostró de nueva cuenta como Adán Augusto López extraña su etapa de coordinador de la mayoría, ya que se vio como pez en el agua, dialogando con sus compañeros, principalmente con los aliados. Tal vez estaba contento porque a su “amigo” Hernán Bermúdez Requena, le pospusieron por dos semanas más el proceso por las acusaciones que pesan sobre él.

ramonzurita44@hotmail.com

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