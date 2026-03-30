Operativos Radar y Carrusel reducen los accidentes viales

Dirección de Tránsito en Cancún

Entre 15 y 25 automovilistas son exhortados diariamente a tomar conciencia sobre la velocidad

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Dirección de Tránsito de Benito Juárez mantiene una estrategia diaria para frenar el exceso de velocidad en las principales avenidas de Cancún. Como parte del Operativo Radar, entre 15 y 25 automovilistas son exhortados cada día en arterias como López Portillo y Bonampak, con el objetivo de prevenir percances y concientizar sobre el respeto a los límites de velocidad.

El titular de Tránsito, Ezequiel Segovia Góngora, informó que desde diciembre pasado se han emitido alrededor de tres mil exhortos a conductores, gracias a la aplicación constante de los programas Radar y Carrusel. “Llevamos cerca de 70 días de operativo en lo que va del año, con un promedio de 300 acciones porque se aplica tres veces por día”, detalló.

El Operativo Carrusel, que se realiza en horarios de mañana, mediodía y tarde en vías como el bulevar Colosio y Kukulcán, también ha contribuido a disminuir la velocidad de los vehículos y, con ello, los accidentes. Según Segovia, los percances viales en el bulevar Colosio han bajado aproximadamente un 40%, aunque reconoció que las lluvias siguen siendo un factor de riesgo al reducir la visibilidad y aumentar la posibilidad de choques por falta de distancia entre unidades.

El funcionario advirtió que, en ocasiones, tras un accidente ocurre otro más metros adelante, debido a que los conductores se distraen observando el primer percance. Por ello, reiteró el llamado a manejar con precaución y mantener la atención en el camino.

Proyecto ZONNA, bajo escrutinio ambiental

El Colegio de Ingenieros Civiles de Playa del Carmen pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir observaciones claras sobre el proyecto ZONNA, previsto en Playa Mamitas, que contempla la construcción de siete torres departamentales de siete niveles y un hotel de 68 habitaciones.

El presidente del organismo, Alejandro Moguel Rosado, subrayó que no se oponen al desarrollo urbano, pero advirtió que es indispensable garantizar un equilibrio ecológico en un contexto de problemática ambiental tanto regional como global. “El crecimiento de la ciudad debe ir acompañado de la protección del medio ambiente”, enfatizó.

Respecto a las posibles afectaciones viales, derivadas de contar con una sola vía de acceso al complejo, Moguel recordó que la normativa vigente exige el cumplimiento de diversos requisitos. Confió en que el desarrollador atenderá las disposiciones establecidas, aunque advirtió que, de no hacerlo, será necesario implementar medidas correctivas para subsanar cualquier deficiencia.

El posicionamiento del Colegio de Ingenieros refleja la tensión entre la necesidad de impulsar proyectos inmobiliarios y turísticos en Playa del Carmen y la obligación de preservar los ecosistemas costeros, un debate que se mantiene vigente en la región.