Caribe Mexicano consolida una Semana Santa de alta ocupación

Calculan empresarios derrama significativa

Desde la temporada invernal se mantiene un flujo constante de vuelos y visitantes internacionales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La temporada vacacional de Semana Santa promete ser un motor económico clave para el Caribe Mexicano. Hoteles, restaurantes y comercios ya anticipan ocupaciones al máximo y una derrama significativa que beneficiará a la región.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Javier Olvera, destacó que el inicio de 2026 ha sido alentador: desde la temporada invernal se mantiene un flujo constante de vuelos y visitantes internacionales, lo que ha evitado caídas en la ocupación y mantiene activa la economía local.

Aunque factores globales como el encarecimiento de combustibles han presionado la inflación, Olvera subrayó que esto no ha frenado la decisión de viajar. Por el contrario, el Caribe Mexicano se consolida como uno de los destinos predilectos del país.

Cancún y Playa del Carmen encabezan la lista de lugares con mayor demanda, impulsados principalmente por el turismo nacional, que cada año lidera la ocupación en estas fechas. A la par, visitantes de Estados Unidos y Canadá continúan llegando de manera sostenida, fortaleciendo la dinámica turística.

Las expectativas, según el sector empresarial, son positivas: una Semana Santa de alta intensidad que reafirma la posición del Caribe Mexicano como epicentro turístico y económico, capaz de sortear presiones externas y mantener su atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales.

Mahahual con gran afluencia turística

Prestadores de servicios turísticos en Mahahual anticipan una derrama económica significativa gracias al arribo de miles de visitantes durante esta Semana Santa, periodo que tradicionalmente marca un repunte en la actividad hotelera, restaurantera y comercial.

Gerardo Pérez Zafra, presidente de la Coparmex en la región, destacó que la ocupación hotelera podría alcanzar hasta un 90% en los días de mayor demanda. Este repunte, dijo, representa un respiro para empresarios y trabajadores que han enfrentado meses de bajas ventas y dificultades para mantener la operatividad de sus negocios.

Desde los primeros días de asueto comenzaron a llegar turistas, lo que confirma un panorama alentador. Se estima que entre 10 mil y 20 mil personas visiten Mahahual en la primera semana del periodo vacacional, cifra que refleja la importancia de este destino como uno de los principales atractivos del sur de Quintana Roo.

El dirigente empresarial subrayó que Semana Santa es uno de los momentos más esperados del año, pues Mahahual depende directamente del turismo. Por ello, los prestadores de servicios han reforzado la coordinación con autoridades municipales y estatales para garantizar seguridad, limpieza y orden, elementos que contribuyen a que los visitantes se lleven una buena impresión.

“No hay mejor publicidad que la que se transmite de boca en boca”, señaló Pérez Zafra, al destacar que la experiencia positiva de los turistas se convierte en la mejor promoción para el destino.

Con la llegada de los primeros vacacionistas, la expectativa es que la intensa actividad de los próximos días se traduzca en beneficios para hoteleros, restauranteros, guías turísticos, prestadores de servicios náuticos y comerciantes locales, consolidando a Mahahual como un punto clave en la oferta turística del Caribe mexicano.