En unidad, se combate la desigualdad social; no hay piso parejo, afirma David Parra Sánchez

Reunión con liderazgos en Naucalpan

Por Arturo Baena

Naucalpan. Méx.- “Hierve la sangre el ver que diariamente cientos de familias se despiertan exigiendo justicia social, al no contar con recursos para alimentación, educación, salud y lo más esencial para poder subsistir. Aún persiste la desigualdad social. No hay un piso parejo”.

Expresó lo anterior David Parra Sánchez, al reunirse con liderazgos de esta localidad en colonias como Izcalli Chamapa, El Mirador, Ahuizotla y México 68, entre otras, a quienes refrendó su compromiso de continuar llevando diversos programas médico-asistenciales a los lugares más aparatos de este municipio.

Ante ellos, el presidente de la Asociación Civil Proyecto Social Naucalpan, destacó que la justicia social se construye en unidad, al fomentar la igualdad de oportunidades, la dignidad humana y el reparto equitativo de recursos, integrando a toda la sociedad para reducir la pobreza y la exclusión.

«Ésta -la justicia social- es un pilar fundamental para la paz y la cohesión social, requiriendo el compromiso conjunto de los gobiernos con la Igualdad de oportunidades», dijo.

Parra Sánchez puntualizó que la unidad se logra mediante la creación de líderes comunitarios y el compromiso con acciones para crear un entorno seguro y pacífico familiar.

«La justicia social no es solo un concepto, sino una práctica diaria que busca asegurar que nadie se quede atrás, transformando las estructuras sociales para lograr un bienestar común», concluyó.