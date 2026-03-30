El PAN en Edomex construye, no destruye, dice Anuar Azar Figueroa

Llamado a la ciudadanía a cambiar de rumbo

Por Arturo Baena

Valle de México.- El de Acción Nacional es un partido que se abrió a la sociedad, la misma que encabezará las candidaturas a cargos de elección pupular en el 2027. Vamos con paso firma que regresar al pueblo de México lo que Morena les ha quitado. Vamos por todo.

Asi lo aseguró Anuar Azar Figueroa, presidente de ese instituto político en la entidad mexiquense, luego de reiterar su llamado a la ciudadanía a cambiar el rumbo de municipios que son mal gobernados por el partido guinda.

Azar Figueroa, puntualizó que “en el PAN estamos abriendo la política a la ciudadanía, con el 100% de las candidaturas. Hoy es el momento de regresar la tranquilidad y justicia social que tanto demandan y requieren las familias mexiquenses», reiteró.

El PAN, afirmó, se erige como un instrumento real de cambio, con la apertura total de la institución para quienes deseen competir por un cargo de elección popular en los comicios del próximo año.

«A las y los mexiquenses nos une un solo objetivo que es la Patria, la Familia y la Libertad, porque creemos en una política que escucha, suma y construye y no destruye», concluyó.