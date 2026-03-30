Naucalpan recupera más espacios públicos, reporta el edil Isaac Montoya

Estrategia de atención a las causas

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabezó la Mesa de Paz y la estrategia de Atención a las Causas, denominada Bailemos Juntos por la Paz, en el corazón de Naucalpan, la Glorieta Morelos, lugar en el que niñas, niños y jóvenes de academias de baile realizaron una demostración de su talento en este espacio público.

En este lugar, el alcalde destacó los trabajos de seguridad que se realizan en las Mesas de Paz, ejercicio que se ha realizado desde el 2018 en todo el país y que ha coadyuvado para generar estrategias que permiten la sincronía entre instancias de seguridad como la Guardia Nacional, el Ejército y las policías de los tres órdenes de gobierno.

Los operativos de prevención y proximidad coordinados han contribuido para disminuir la incidencia de delitos, acompañados de opciones de estudio, cultura, deporte, baile y diversos apoyos a través de la estrategia de Atención a las Causas, la cual es impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El alcalde refirió que en Naucalpan, la seguridad ha mejorado, sobre todo se ha registrado la disminución de delitos de alto impacto y la Guardia Municipal ha logrado desmantelar bandas dedicadas al robo de autos, motos con la presencia constante en las calles y colonias de todo el municipio.

“Hoy hay una coordinación que se aprovecha, hay la mejor disposición del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para lograr enfrentar principalmente los puntos de mayor violencia en nuestras comunidades y hay que decirlo claramente el trabajo que han hecho los elementos que aquí nos acompañan ha sido heroico, ha sido dedicado”, señaló.

Reiteró que en el gobierno no hay espacio para elementos que no entienden que el trabajo es proteger y servir a la ciudadanía y por ello se han dado de baja a más de 160 elementos por no cumplir con su deber de salvaguardar la integridad y la tranquilidad de las familias naucalpenses.