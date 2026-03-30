Huixquilucan puso en marcha el Operativo de Semana Santa

Huixquilucan, Méx.- Este gobierno puso en marcha el operativo “Semana Santa 2026”, el cual estará vigente hasta el próximo domingo 12 de abril, para salvaguardar la integridad física de la población y de los turistas que visiten el territorio, así como su patrimonio, con el propósito de que las celebraciones religiosas y el periodo vacacional se realicen en un clima de paz, armonía y tranquilidad. Al respecto, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco indicó que se desplegará un operativo especial, conformado por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, el cual abarcará las zonas Tradicional, Popular y Residencial que integran el territorio, y contempla patrullajes preventivos y presencia 24/7 en las 49 comunidades y 22 fraccionamientos.