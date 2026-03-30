Democratiza SEDECO CDMX el acceso a la tecnología

En el Deportivo Vivanco

Realizan mega clase de IA y Publicidad Digital impartida por Canva

Por: Asael Grande

Como parte de la visión del Gobierno de la Ciudad de México para ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y de formación económica en la capital, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO) realizó una Mega Clase gratuita de Inteligencia Artificial y Publicidad Digital dirigida a mujeres emprendedoras, con sede en el Deportivo Vivanco, en la alcaldía Tlalpan. La actividad formó parte de una estrategia pública orientada a reducir brechas digitales, fortalecer negocios y acercar conocimientos prácticos a sectores que buscan crecer en el entorno digital.

El encuentro reunió a mujeres emprendedoras, profesionistas y creadoras de contenido interesadas en incorporar herramientas tecnológicas a sus proyectos productivos. De acuerdo con la información difundida por SEDECO, la jornada estuvo pensada para traducir la tecnología en una ventaja real para pequeñas unidades de negocio, mediante recursos de inteligencia artificial, estrategias de publicidad digital y herramientas de diseño y marca que pueden utilizarse sin necesidad de contar con grandes inversiones.

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, ha insistido en que el acceso a la tecnología debe ser una herramienta de autonomía económica y no un privilegio. En la lógica de esta política pública, la capacitación digital se plantea como una vía para que más mujeres puedan vender, posicionar sus productos y profesionalizar sus emprendimientos en un mercado cada vez más competitivo.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, respaldó la iniciativa y subrayó que la democratización de la ciencia, la tecnología y los derechos forma parte de una visión más amplia para construir autonomía económica entre las mujeres. También destacó el papel de la capacitación tecnológica como un recurso clave para que las emprendedoras puedan ganar independencia financiera y fortalecer sus proyectos.

Canva, empresa encargada de impartir la clase, se ha consolidado como una de las plataformas más utilizadas para diseño visual, creación de contenidos y marketing digital. En su portal oficial, la compañía señala que sus soluciones para pequeños y medianos negocios están diseñadas para crear contenido más rápido, mantener consistencia de marca y apoyar campañas publicitarias con herramientas de inteligencia artificial, análisis creativo en tiempo real y colaboración entre equipos.

El valor de la capacitación digital

Este tipo de iniciativas tiene relevancia porque muchas micro y pequeñas empresas siguen enfrentando barreras para adoptar tecnología útil en su operación diaria. La formación práctica en publicidad digital, identidad visual, diseño de anuncios y uso básico de inteligencia artificial permite que emprendedoras con recursos limitados puedan competir mejor en redes sociales, generar materiales de promoción y mejorar su presencia en línea sin depender por completo de agencias externas.

En el caso de Canva, la plataforma ofrece funciones que pueden ser especialmente útiles para negocios pequeños: plantillas editables, herramientas de marca, colaboración en tiempo real, opciones para producir presentaciones e interfaces visuales, además de recursos de IA que aceleran la creación de contenido. La propia empresa afirma que su plan para negocios busca ayudar a “crear más rápido, comercializar de forma más inteligente y crecer con confianza”.

Además, Canva ha desarrollado soluciones específicas para educación y capacitación. Su modelo para educación ofrece herramientas gratuitas para docentes y estudiantes elegibles, con recursos para crear materiales didácticos, infografías, presentaciones y otros contenidos visuales. Ese enfoque refuerza la idea de que el aprendizaje digital puede extenderse a distintos sectores sociales cuando las plataformas se vuelven más accesibles.

Alcances posibles

En términos de política pública, una mega clase como la realizada por SEDECO puede tener efectos que van más allá del evento mismo. Primero, ayuda a cerrar la brecha de habilidades digitales, un reto especialmente importante para mujeres emprendedoras que venden por redes sociales, administran negocios familiares o dependen de canales informales de promoción. Segundo, puede elevar la calidad de los contenidos que publican los negocios locales, algo decisivo para atraer clientes, mejorar la confianza del consumidor y competir en mercados saturados.

Tercero, este tipo de capacitación puede acelerar la profesionalización de emprendimientos que operan desde el hogar, en mercados populares o por internet, al introducir nociones de marca, segmentación de audiencias y diseño de campañas. Cuarto, abre la puerta a que más mujeres usen la inteligencia artificial no como un sustituto de su trabajo, sino como una herramienta de apoyo para ahorrar tiempo, generar ideas, mejorar textos promocionales y optimizar procesos creativos.

La alianza con una empresa global como Canva también tiene una dimensión simbólica y práctica. Por un lado, coloca a la Ciudad de México en un circuito de colaboración con plataformas tecnológicas de alcance internacional; por otro, permite acercar herramientas de uso cotidiano a poblaciones que normalmente encuentran barreras de costo, conocimiento o acceso. En los materiales de la empresa se destaca, además, que sus soluciones para negocios incluyen análisis creativo, gestión de marca y flujos colaborativos, aspectos que pueden ser valiosos para emprendedoras en fase de crecimiento.

Contexto de la estrategia

La Mega Clase en Tlalpan se inscribe en una línea de trabajo más amplia del Gobierno de la Ciudad de México para impulsar la autonomía económica de las mujeres y fortalecer la digitalización del emprendimiento. En información difundida por medios y por la propia SEDECO, esta clase se vincula con otras actividades masivas de capacitación tecnológica que buscan llevar conocimiento práctico a más personas en distintos puntos de la capital.

Este tipo de políticas públicas cobra especial relevancia en un contexto donde la digitalización ya no es opcional para vender, promocionar o posicionar productos y servicios. Hoy, una parte importante de la competencia comercial ocurre en redes sociales, buscadores, plataformas de mensajería y espacios visuales donde la primera impresión puede definir una compra. Por eso, enseñar a diseñar contenidos, planear anuncios y usar herramientas de IA puede representar una diferencia sustancial para un negocio pequeño.

En ese sentido, el valor de la jornada no se limita a una capacitación puntual, sino a la posibilidad de convertir la tecnología en un instrumento de inclusión económica. Si estas iniciativas se sostienen, podrían contribuir a formar una base más amplia de emprendedoras capaces de usar herramientas digitales para vender más, organizar mejor sus procesos y construir una presencia pública más sólida.

Canva ofrece soluciones para negocios pequeños y medianos centradas en creación de contenido, colaboración en tiempo real, gestión de marca y herramientas de inteligencia artificial. En su sitio oficial, la empresa señala que su propuesta permite crear campañas, materiales gráficos, presentaciones y contenidos de marketing de manera más rápida, con apoyo de analítica creativa y flujos de trabajo compartidos.

La empresa también ha desarrollado Canva for Education, una versión gratuita para docentes y estudiantes elegibles, con recursos para crear materiales educativos, lecciones visuales y contenidos interactivos. Ese desarrollo muestra que la plataforma ha ampliado su alcance más allá del diseño básico y se ha convertido en un ecosistema de productividad visual.

Esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México y organizada por la SEDECO, bajo el liderazgo de su titular, Manola Zabalza Aldama, quien ha promovido la democratización del acceso a la tecnología como una herramienta clave para el desarrollo económico incluyente. A través de esta Mega Clase, las asistentes pudieron conocer aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en sus emprendimientos, así como herramientas accesibles de publicidad digital.