“Checo” Pérez ve señales de mejora en su retorno a la Fórmula 1

Optimismo rumbo al Gran Premio de Miami

“Esperemos que las mejoras nos permitan ser mucho más competitivos», declaró el mejor piloto de la historia de México

A pesar de su resultado negativo en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, disputado el pasado domingo en el circuito de Suzuka, tercera fecha del Mundial de Fórmula 1 de este año. Sergio “Checo” Pérez, piloto de Cadillac, se mostró optimista al terminar la carrera en el lugar 17.

El tapatío, quien regresó este año a la máxima categoría del deporte automotor, tras una temporada ausente, acumula en su carrera 6 victorias y 39 podios en la categoría reina. Actualmente, tiene 0 puntos en el campeonato de pilotos.

“Gran progreso en poco tiempo”

“Ésta ha sido nuestra mejor carrera en lo que va de año. Hemos experimentado un gran progreso en un corto espacio de tiempo y podemos estar contentos de haber cruzado la meta con ambos coches una vez más”, opinó «Checo», de 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno ausente, regresó a la categoría.

“Ayer tuvimos algunos problemas con el despliegue de la energía, pero hoy notamos que lo teníamos todo mucho más bajo control», comentó en Suzuka, el domingo, el bravo piloto tapatío.

“Hemos sido bastante más rápidos que Aston Martin y hemos visto que nuestro ritmo está mejorando. Esperemos que las mejoras que llevemos a Miami nos permitan ser mucho más competitivos”, declaró el mejor piloto de la historia de México.

Sergio Pérez con optimismo rumbo al Gran Premio de Miami

“Checo” Pérez concluyó una posición por detrás del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien fue decimosexto. El mexicano fue más rápido que el equipo Aston Martin durante la carrera, según sus propias declaraciones.

La carrera la ganó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), de 19 años, quien se convirtió en el líder más joven de la historia del Mundial de F1 con 72 puntos. Le siguieron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La siguiente fecha del Mundial de Fórmula 1 2026 será el Gran Premio de Miami, el primer fin de semana de mayo en Estados Unidos. Las carreras de Baréin y Arabia Saudí, previstas para abril, fueron suspendidas debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

Clasificación del Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 tras el GP de Japón

Esta es la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Japón, el tercero del año, disputado este domingo en el circuito de Suzuka:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 72 puntos

George Russell (Mercedes): 63

Charles Leclerc ( Ferrari): 49

Lewis Hamilton (Ferrari ): 41

Lando Norris (McLaren): 25

Oscar Piastri (McLaren): 21

Oliver Bearman (Haas): 17

Pierre Gasly (Alpine): 15

Max Verstappen (Red Bull): 12

Liam Lawson (Racing Bull): 10

Arvid Lindblad (Racing Bull): 4

Isack Hadjar (Red Bull): 4

Gabriel Bortoleto (Audi): 2

Carlos Sainz (Williams): 2

Esteban Ocon (Haas): 1

Franco Colapinto (Alpine): 1

Nico Hülkenberg (Audi): 0

Alexander Albon (Williams): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio Pérez (Cadillac) 0

Fernando Alonso (Aston Martin): 0

Lance Stroll (Aston Martin) 0

Clasificación del Mundial de constructores Fórmula 1

Mercedes: 135 puntos

Ferrari: 90

McLaren: 46

Haas: 18

Alpine: 16

Red Bull: 16

Racing Bulls: 14

Audi: 2

Williams: 2

Cadillac: 0

Aston Martin: 0