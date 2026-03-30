Pendientes en el Senado: “plan B”, elección de consejeros electorales y eliminar malas palabras

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Ante la inmovilidad de las dos cámaras del Congreso de la Unión -volverán a sesionar hasta dentro de ocho días, el martes 7- los pocos senadores y diputados que permanecen en activo procuran llenar huecos.

Uno de los legisladores que hacen guardia es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien abrió un nuevo capítulo en la ya muy manida novela del “plan B” de la reforma electoral, además de algunos anticipos acerca del proceso para designar a tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la otra Cámara, en el Senado, la función de vocera le correspondió a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, quien aprovechó para un muy necesario llamado de atención a sus colegas para elevar el tono de los debates, sobre todo evitar insultos y descalificaciones que anteriormente se escuchaban sólo en los mercados públicos y en algunas vecindades.

Para empezar, acerca de la muy descafeinada reforma electoral, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro recordó que la minuta recibida del Senado ya empezó a ser distribuida entre los integrantes de las comisiones encargadas de dictaminarla para ser debatida y, en su caso, aprobada por la mayoría. Es de precisar que, en este caso, ya no es necesario conjuntar una mayoría calificada, pues con el rechazo a las propuestas de reformas constitucionales registrado en la otra Cámara, ya no es posible revivir el tema, al menos no en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Si por alguna razón una corriente del oficialismo intentara revivir el proyecto original de la reforma electoral, tendría que presentarlo hasta el año venidero, 2027, y, en el remoto caso de que se materializaran los cambios, no se podrían aplicar en las siguientes elecciones, programadas para realizarse precisamente en junio del siguiente año, sino hasta los comicios se 2030. Para entonces tal vez hayan cambiado las condiciones del país y por ello tendría que diseñar un proyecto de reforma totalmente distinto o, al menos, bastante cambiado.

De cualquier forma, el líder de la mayoría oficialista optó por una actitud optimista al asegurar que lo restante del denominado “plan B” se va a tramitar en un plazo de cinco días. Adelantó que el martes 7 se reunirán las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para el dictamen y el miércoles lo presentarán al Pleno para su discusión final.

Monreal confirmó que la siguiente semana habrá sesiones tres días: martes, miércoles y jueves, en donde se prevé desahogar, además del referido “plan B”, otros dictámenes pendientes, como el de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor. Anticipó que en los dos asuntos se prevén reservas, porque había propuestas de mejorarlo por parte de los colectivos de autores, compositores y los que doblan la voz, e incluso de la industria digital y algunas plataformas.

“Creo que ahora se sigue deliberando afuera, no adentro, porque nosotros tenemos agotado el proceso legislativo, ya está en el pleno, pero estamos muy abiertos a modificar el dictamen. Si podemos mejorarlo, enriquecerlo y consensarlo, es mejor. Es el único dictamen que está propuesto a debatir. No está escrito en piedra y vamos a revisarlo. Todavía en el pleno pueden ocurrir modificaciones al dictamen con reservas”, aseguró el coordinador “moreno”.

Otro asunto previsiblemente polémico -aunque al final se impondrá la mayoría oficialista- es el del nombramiento de tres nuevos consejeros electorales, que entrarán en reemplazo de Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, quienes concluyen los periodos para los que fueron elegidos.

Por cierto esa elección puso de manifiesto la escasez de oportunidades para muchos profesionales que terminaron exitosamente su preparación académica, pues para ocupar solo tres vacantes se registraron más de 500 aspirantes , pero sólo 395 concluyeron exitosamente los trámites.

Agregó que la etapa de la revisión de los expedientes por parte del Comité Técnico de Evaluación se realizaría entre ayer, lunes 30 y martes 31, para que el 5 de abril se publique la lista de aspirantes que presentarán examen de conocimiento el lunes 6 de abril.

Posteriormente, del 10 al 12 de abril, aparte del examen, se realizará otra evaluación, así como una fase de entrevistas, del 14 al 16 de abril, para que el 20 se propongan tres quintetas a la Junta de Coordinación Política que, a su vez, las remitirá al Pleno.

Los elegidos serán los candidatos que sumen las dos terceras partes de los votos aprobatorios de los senadores. Pero si en algún caso no se llega a esa cantidad aprobatoria, se recurrirá a un sorteo o insaculación.

“Para mí los 395 merecen respeto y serán evaluados por un Comité independiente, ningún diputado influye en ningún nombre. Y yo estoy convencido y confiado en que serán las quintetas integradas por los mejores hombres y mujeres que tiene México en esta materia electoral”, aseguró el exgobernador de Zacatecas, quien así pretendió desvirtuar los rumores críticos en el sentido de que el principal requisito que deben llenar los nuevos consejeros electorales consiste en ser incondicionales de la llamada Cuarta Transformación.

Por otra parte, como mencioné, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, hizo un llamado para “hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras; que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura, ¿de cara a quién?, al pueblo de México”.

Castillo Juárez insistió en este contexto en hacer un esfuerzo por elevar el debate, para discutir en el Congreso con altura de miras y respeto a la investidura de los legisladores de cara al pueblo de México. Subrayó que en la pluralidad “tiene que haber diferentes puntos de vista, distintas opiniones, pero todos podemos expresar nuestro punto de vista y construir acuerdos importantes”.

La presidenta del Senado de la República refirió que la reforma para eliminar las “pensiones doradas” se avaló por unanimidad y esta votación en lo general se repitió en los cambios al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas, así como en el respaldo a las modificaciones al artículo 73 Bis de la Ley General de Educación, a favor de la protección de los datos personales de niños y niñas.

Dijo que estos proyectos no son los únicos casos en los que se han construido acuerdos, que “hay cuestiones en donde hay marcadas diferencias” y propuestas en las cuales se puede trabajar juntos por el bien de México, “pero no me canso de reiterar que debemos de discutir con respeto”.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, recopilé algunos de los insultos que se han escuchado en la pomposamente llamada Cámara Alta:

“Pendejo” (y sus variantes)

“Cobarde”

“Poco hombre” (utilizado en confrontaciones físicas)

“Loca”/“Dopado”

“Mugrosa”/“Sirvientas”

“Traidores a la patria”

“Narco-gobierno” o “Narcodiputados”

“Huachicoleros”

“Chingas a tu madre”/“No tienen madre”

“Adefesio”

“Ladrones”/“Rateros”

Expresiones de Tensión y Provocación

“Cállate gato”

“¡Que se suba, que no sea cobarde!”

“Te voy a romper la…”

“P… el que lo lea” (escrito en un papel de votación, indicando la baja calidad del debate).

En años recientes, estas agresiones verbales han escalado a empujones, golpes y forcejeos, además de un intercambio de golpes y empujones entre los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

Moreno, presidente del PRI publicó, por otra parte, un mensaje en redes en el cual denunció que desde Morena han desatado una campaña brutal de persecución y censura contra toda la oposición, mientras buscan que haya una confrontación.

En el video que subió a sus redes sociales, Moreno expuso que desde el gobierno de Morena se han emprendido ataques y persecución contra el PRI, contra él mismo y su familia, pero también lo han hecho contra el PAN, contra Marko Cortés, Ricardo Anaya o Lilly Téllez, así como contra Movimiento Ciudadano (MC), con Samuel García y otros.

AVISO: Con este catálogo cultural, me despido por unos días. Clase Política reaparecerá el 13 de abril.