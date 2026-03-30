Capacita el Edomex a brigadistas en combate al fuego de manera segura

Ejidales, comunales y voluntarios

Se les otorga equipo de protección como casco, guantes, bandana para cubrir rostro y cuello, camisola y pantalón especial

Toluca, Estado de México.– Como parte de las acciones que realiza el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques, para prevenir incendios forestales, durante 2025 y lo que va del 2026 se han capacitado más de cinco mil 400 brigadistas ejidales, comunales y voluntarios para combatir el fuego con el debido conocimiento y equipamiento para procurar su seguridad, la de sus compañeros y vecinos.

Miguel Ángel Romero Morales, Director de Protección Forestal de la Protectora de Bosques, destacó la importancia del contenido de la capacitación: “Comportamiento del fuego sería la primera parte, en la segunda parte es la preparación del combatiente forestal, de ahí tenemos el Sistema de Comando de Incidentes y, desde luego, cada uno de estos tres capítulos generales tienen una serie de temas importantes o relevantes que se tienen que desarrollar”.

Uno de los beneficiados con esta instrucción es Mario Hernández Moreno, Presidente de Comisariado y Jefe de Brigada del Ejido Corral de Piedra, quien, tras más de tres años de ser brigadista, reconoce que al recibir los conocimientos especializados se siente más seguro de cómo actuar para proteger el bosque.

“Para mí son muy buenas estas capacitaciones, esto que está haciendo Probosque porque nos ayuda tanto a la prevención como al combate. Es importante estar atentos a un incendio para acudir al combate y evitar eso, porque un incendio es lo que más perjudica a la flora y fauna”, aseguró.

Mario Hernández hizo un llamado a los brigadistas forestales a prepararse, pues es indispensable saber actuar; además de contar con equipo de protección como casco, guantes, bandana para cubrir rostro y cuello, camisola y pantalón especial para disminuir el riesgo de quemaduras.

“Mi consejo para las comunidades que hacen esto de tratar de hacer quemas controladas, yo sugiero que sí busquen capacitaciones. De antemano sí agradecerle mucho a la Gobernadora, aquí a la instancia Probosque, que está atenta en este tipo de capacitaciones”.

De acuerdo con Probosque, Amanalco, Valle de Bravo, Temascaltepec, Amecameca, Tlalmanalco, Chalco, Ixtapaluca y Nicolás Romero son los municipios con zonas con mayor ocurrencia de incendios forestales.

El gobierno del Estado de México invita a las y los interesados en este tipo de formación a que acudan a alguna de las nueve Delegaciones Regionales Forestales con las delegadas, delegados o con los coordinadores de incendio