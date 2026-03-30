Facilitan regularización y ordenamiento del transporte público

Abren el GEM nuevo período de trámites

Tlalnepantla, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció que los transportistas tendrán hasta el 18 de diciembre del 2026 para continuar con trámites referentes al otorgamiento de concesiones, autorizaciones de base, terminales, derroteros, lanzaderas, alargamientos y modificaciones de derroteros, así como para las concesiones vencidas no prorrogadas.

Por su parte, las personas distintas a los titulares de las concesiones que acrediten su interés jurídico podrán realizar trámites de otorgamiento de prórrogas, baja y sustitución de vehículos.

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad (Semov), mencionó que uno de los objetivos es integrar un Registro Estatal de Transporte Público con certidumbre para los prestadores del servicio —una demanda legítima del sector transportista— y con ello, garantizar un transporte seguro, cómodo, eficiente y amigable con el medio ambiente, en beneficio de las y los mexiquenses.

El titular de la Semov indicó que estas disposiciones fueron publicadas en las ediciones del Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del 19 y 25 de marzo de 2026, para dar continuidad al proceso de regularización y ordenamiento del servicio de transporte público en el Estado de México, luego de que el periodo anterior para realizar estos trámites venció el 15 de diciembre del 2025.

En el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” del 25 de marzo, la Semov abre la posibilidad para culminar trámites de concesiones vencidas no prorrogadas y movimientos adicionales (como cambios de ruta o paraderos) para quienes iniciaron el proceso en tiempo y forma; el requisito indispensable es haber realizado el pago de derechos correspondientes antes de la entrada en vigor del acuerdo y acreditar el cumplimiento de los requisitos legales originales.

En el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno, publicado del 19 de marzo de 2026, la Secretaría de Movilidad (Semov) instruye a la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público dar continuidad a los trámites de otorgamiento de prórrogas, baja y sustitución de vehículos, que soliciten las personas distintas a los titulares de las concesiones. Lo anterior, siempre y cuando acrediten fehacientemente el interés jurídico. Además de que se dará a conocer la lista inicial de poseedores de concesiones que sean candidatos a la transferencia de la titularidad.