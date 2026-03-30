SE PUBLICAN LOS LINEAMIENTOS DEL ESTÍMULO FISCAL A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL (EFICA)

El acuerdo establece el procedimiento, los requisitos, los criterios de elegibilidad y las condiciones de cumplimiento para acceder al estímulo

El instrumento fortalece la producción que se realiza en México, la proveeduría nacional y la trazabilidad fiscal, técnica y contable de los proyectos

La medida consolida una política pública orientada a atraer inversión, generar empleo y fortalecer la cadena de valor de la industria cinematográfica y audiovisual nacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, informa que hoy, lunes 30 de marzo de 2026, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos para aplicar al Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica y Audiovisual (EFICA), con los que el nuevo instrumento entra en operación con reglas claras para su aplicación.

Con lo anterior se da continuidad al anuncio realizado el pasado 15 de febrero de 2026, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta medida para fortalecer al ecosistema cinematográfico y audiovisual del país, atraer inversión y ampliar las capacidades de una industria estratégica para la vida cultural y económica de México.

Los lineamientos desarrollan el marco operativo del estímulo: establecen cómo se solicita, qué requisitos fiscales, administrativos y técnicos deberán cumplir las personas interesadas, qué tipo de proyectos pueden acceder, cuáles serán los criterios de evaluación y de qué manera se acreditará el cumplimiento para aplicar el beneficio.

Como parte de una política pública integral orientada al fortalecimiento del sector, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que los lineamientos permiten poner en operación un instrumento estratégico para el cine y el audiovisual en México.

“Esta es una acción fundamental que se enmarca en una política pública integral orientada a fortalecer el sector cinematográfico y audiovisual. Con las reglas claras, este estímulo se traducirá en más producción, más proveeduría nacional, más capacidades instaladas y más trabajo para una industria fundamental en la vida cultural y económica del país”, apuntó la secretaria Curiel de Icaza.

El documento precisa que el proceso se estructura en dos momentos clave para garantizar transparencia: la Constancia de presentación de trámite, que acredita la presentación y revisión inicial del proyecto o proceso, y la Constancia de cumplimiento, misma que se otorga una vez validada la realización del proyecto o proceso en los términos acordados, convirtiéndose en el instrumento indispensable para hacer efectivo el crédito fiscal.

El acuerdo también delimita con claridad los proyectos elegibles, distingue entre producción cinematográfica y producción audiovisual, y prioriza criterios como la proveeduría nacional, el impacto territorial fuera de zonas metropolitanas, el valor cultural de los proyectos y la incorporación de acciones de formación, capacitación o transferencia de conocimiento para profesionales, técnicos, estudiantes y personas en proceso de incorporación a la industria.

Los lineamientos se pueden consultar en: dof.gob.mx

Con la publicación en el DOF, el Gobierno de México da forma a una herramienta de política pública que impulsa la producción cinematográfica y audiovisual, genera mayor certidumbre para el sector y contribuye a que la inversión en dicha industria se traduzca en crecimiento, empleo, servicios y fortalecimiento de la cadena de valor en el país.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ofrecerá una sesión informativa para ampliar la comunicación sobre los lineamientos del EFICA y brindar más claridad a las personas interesadas. Se llevará a cabo el 7 de abril a las 17 h, a través del canal de YouTube y la cuenta de Facebook del IMCINE.