Gala Sinfónico Coral 2 regresa al Auditorio Nacional

El próximo 21 de abril

Más de 400 músicos ofrecerán un viaje por las grandes obras corales y orquestales del mundo

Por Arturo Arellano

El próximo 21 de abril, el Auditorio Nacional volverá a ser escenario de la Gala Sinfónico Coral 2, una producción de gran formato que reunirá a más de 400 intérpretes entre músicos, coristas y solistas. El espectáculo promete una velada inolvidable con obras seleccionadas de Beethoven, Mozart, Verdi, Tchaikovsky, Orff y otros íconos de la música universal.

Carlos Carbajal, director adjunto de la Gala, compartió en entrevista que esta segunda edición no es una simple repetición de la anterior “Incluimos algunas de las piezas que la gente más ovacionó, pero en su mayoría es nuevo repertorio, nuevas obras corales y de orquesta. También vienen nuevos solistas, dos de ellos debutan con nosotros con repertorio napolitano y de ópera”, explicó.

La Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, dirigida por el maestro Mario Monroy, será responsable de dar vida a un programa que combina virtuosismo y emoción. Carbajal destacó la inclusión de piezas poco conocidas que sorprenderán al público:

“Un claro ejemplo son las Danzas Provincianas, obras muy virtuosas y monumentales que quizá hemos escuchado alguna vez sin saber su nombre, o que no conocemos completas. También interpretaremos fragmentos emblemáticos como el final de la Novena Sinfonía de Beethoven, para que la gente tenga acceso a estas joyas musicales.”

Entre los momentos más esperados se encuentra el fragmento final de la Segunda Sinfonía de Mahler, que Carbajal confiesa disfrutar especialmente “Es un momento muy emocionante, lleno de entusiasmo. Aunque hay muchas obras maravillosas y exigentes, todas brillan de una forma particular. Será difícil elegir un favorito.”

Música sin barreras “Es para todos”

Más allá de la espectacularidad artística, la Gala Sinfónico Coral 2 tiene un propósito social: derribar prejuicios sobre la música clásica “Queremos dejar claro que todas las personas son bienvenidas, sin distinción. La música es para todos, y tristemente existe la idea de que para ir a un concierto hay que vestir de gala o que no vamos a entender. Nada más lejos de eso”, aseguró Carbajal.

“No hay que ir vestidos de ninguna manera especial. Este tipo de programas buscan romper esas barreras, empezando por presentarse en un recinto donde se escucha todo tipo de música, como el Auditorio Nacional.”

El director adjunto subrayó que la gala busca conquistar nuevos públicos “Queremos llegar a más personas que no están acostumbradas a una sala de conciertos.”

Montar un espectáculo de esta magnitud implica meses de preparación “Tenemos una orquesta sinfónica conformada completamente por jóvenes mexicanos egresados de las principales escuelas del país. Son músicos profesionales que se preparan día con día”, explicó Carbajal.

“Por otro lado, el coro requiere un proceso largo de integración hasta formar una sola masa coral. Mi responsabilidad es la dirección adjunta y la dirección artística del coro, asegurarme de que estén listos para cantar.”

La dedicación y formación detrás del espectáculo aseguran un estándar artístico de clase mundial y una propuesta cultural incluyente.

Lugar: Auditorio Nacional, Ciudad de México Fecha y hora: 21 de abril de 2026, 20:00 horas Artistas: Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, coro monumental y solistas invitados Boletos: A la venta en Ticketmaster y puntos autorizados Audiencia: Recomendado para mayores de 12 años