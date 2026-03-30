Trump amenaza con destruir plantas desalinizadoras de Irán

Sugiere posible expansión militar en Medio Oriente

Dice el estadounidense que tiene unos 3 mil objetivos que le gustaría atacar, pero confía en que «podría haber un acuerdo bastante rápido»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió una nueva amenaza contra la infraestructura civil de Irán, incluidas las plantas desalinizadoras, a menos que se alcance un alto el fuego «en breve».

«Se ha logrado un gran progreso pero si por cualquier razón no se alcanza un acuerdo en breve, lo cual probablemente ocurrirá, y si el Estrecho de Ormuz no está inmediatamente ‘abierto a los negocios’, concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán volando y aniquilando por completo todas sus Plantas Generadoras de Electricidad, Pozos de Petróleo y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)», escribió en su red social Truth.

Sigue sin estar claro en qué punto se encuentra el esfuerzo diplomático facilitado por Pakistán. Los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo podrían añadir otro elemento de incertidumbre a cualquier conversación.

Emiratos Árabes Unidos -que desde hace tiempo se presenta como un faro de seguridad y estabilidad en una región volátil- ha sido duramente golpeado en la guerra y cada vez más está señalando que quiere que Irán sea desarmado en cualquier alto el fuego. Es probable que la teocracia de Irán no acepte eso.

Trump dice que la diplomacia va bien, pero sugiere posible expansión militar

En una entrevista con el Financial Times, Trump dijo que su preferencia sería «tomar el petróleo en Irán», una medida que requeriría apoderarse de la isla de Kharg, la terminal por la que pasa casi todo el petróleo de exportación de Irán.

«Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no», continuó, «tenemos muchas opciones»

También en la entrevista, Trump dijo que Estados Unidos tenía unos 3 mil objetivos que todavía le gustaría atacar en Irán, pero añadió que «podría hacerse un acuerdo bastante rápido».

Trump dijo el domingo por la noche a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos estaba negociando «directa e indirectamente» con Irán.

«Nos está yendo extremadamente bien en esa negociación, pero nunca se sabe con Irán porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que volarlos», afirmó Trump.

Teherán pide recordar “quién inició la guerra”

Al menos en público, el régimen que Trump ve ahora “más razonable”, no quiere ni oír hablar de los términos en los que el republicano querría un acuerdo. En una rueda de prensa en Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Esmail Baghaei, ha reconocido la recepción de mensajes de Washington a través de Pakistán. Con Turquía, Egipto y Arabia Saudí —que, junto con Emiratos Árabes Unidos, se inclinan en privado por una posición más agresiva con Irán—, Islamabad trata de dirigir el conflicto hacia la mesa de negociación. El portavoz ha dado la bienvenida a la implicación de esos países, pero ha alertado que esa iniciativa se forjó sin la participación de Irán, y ha señalado que los mediadores deben tener presente “quién inició la guerra”.

Ambas partes están emitiendo señales contradictorias. Estados Unidos acumula potencia militar en la región y su presidente dice que las negociaciones marchan “muy bien”, al mismo tiempo que baraja quedarse el petróleo iraní, como amenazó este domingo. Teherán, por su parte, ha permitido este lunes la circulación de 20 barcos petroleros de EU por el estrecho de Ormuz como “señal de respeto”, según lo formuló Trump el domingo, mientras avanza medidas que sugieren el enquistamiento del conflicto.

Mientras, el Parlamento iraní ha registrado este lunes un proyecto de ley para que Irán cobre peaje a los navíos que circulen por Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores ha asegurado que las autoridades iraníes se plantean la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear, que exige a sus firmantes abstenerse del desarrollo de armas nucleares y someterse a inspecciones de la ONU. “¿Qué beneficio tiene adherirse a un tratado en el que actores intimidantes a nivel internacional no solo no nos permiten beneficiarnos de sus derechos, sino que además atacan nuestras instalaciones nucleares?”, se ha preguntado Baghaei, quien ha reiterado que Irán “no busca” construir el arma atómica.

Un segundo frente en auge

Más allá de los países del Golfo, de Irak o de Siria (que pese a no participar en el conflicto siguen padeciendo ataques iraníes o de sus milicias aliadas por el hecho de acoger a bases estadounidenses), el otro gran frente de guerra regional tampoco da visos de frenarse. Mientras sigue activo en Irán, donde este lunes ha informado de un ataque “reciente” sobre una universidad en Teherán donde asegura que la Guardia Revolucionaria investiga la elaboración de armamento, el ejército israelí prosigue su ofensiva para ocupar el 10% del territorio libanés.

Las autoridades israelíes han confirmado la muerte del sexto soldado a manos de la milicia libanesa Hezbolá desde inicios de marzo. No es el único ataque reivindicado por el grupo, que este lunes ha lanzado proyectiles sobre el norte de Israel al mismo tiempo que lo hacía Irán. La principal refinería israelí, ubicada en Haifa, en el norte de Israel, ha recibido un impacto directo.

Pese al goteo de bajas propias, que en Israel podrían empeorar la popularidad de la invasión sobre Líbano, las tropas israelíes mantienen una ofensiva a gran escala sobre la mitad sur del país y han causado en cinco semanas 1.238 víctimas mortales -entre ellas, 126 niños y 52 trabajadores sanitarios- y más de 3.000 heridos

Uno de los últimos ataques mortales se ha producido este lunes en un bombardeo sobre los suburbios beirutíes, donde hay aún residentes -especialmente aquellos sin recursos para huir-, pese a las órdenes de desalojo israelíes. Un ciudadano ha muerto y 17 han resultado heridos -entre ellos, seis refugiados sirios y una mujer de Kenia-.