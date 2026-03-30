Alejandra Guzmán amadrina el primer año de Malinche

Exitoso musical de Nacho Cano

Protagoniza un inesperado momento en el Frontón México al develar la placa

El musical Malinche celebró su primer año de temporada en la Ciudad de México con una jornada especial en el Frontón México, recinto ubicado en Avenida de la República 17, colonia Tabacalera, frente al Monumento a la Revolución. La producción organizó una alfombra roja y una develación de placa conmemorativa para marcar el aniversario de una puesta que llegó a la capital mexicana tras su recorrido en España.

El musical Malinche, creado por Nacho Cano, celebró su primer año en la Ciudad de México con una ceremonia especial en el Frontón México, que incluyó alfombra roja y la presencia de celebridades como Paco Palencia, Benny Ibarra y Mónica Noguera. Alejandra Guzmán, invitada como madrina, subió al escenario para felicitar al elenco y al director, recordando sus inicios en el teatro antes de que el rock definiera su carrera.

Justo antes de develar la placa, Guzmán dijo: «Es un honor, es mi primera develación de placa, gracias Nacho, gracias a todo el elenco, que brille y qué felicidad muy grande». Al jalar la tela con fuerza, la placa cayó al suelo y se desprendió del marco, generando sorpresa y risas entre los presentes.

Guzmán profundizó en su conexión con la obra, afirmando que el elenco la había tocado emocionalmente: «Los cojones los tienen ustedes, porque los he visto y me han hecho sentir». Recordó las lecciones de su madre, la icónica Silvia Pinal: «Siempre mi madre me ha dicho que en el musical hay que bailar, cantar y actuar».

Tras el accidente, visiblemente apenada, preguntó: «¿No he roto nada?». Nacho Cano bromeó: «De ahora en adelante ya no le llamarán los artistas para entregar la placa», mientras la abrazaba, y elogió su valentía como estrella internacional.

El director dedicó palabras emotivas a Guzmán: «Alejandra para mí que tú estés hoy aquí, con la gran estrella que eres, con lo que has significado para México, España y el resto del mundo, eres una mujer valentona». Cano resaltó el desafío de actuar frente a un elenco talentoso y celebró el mestizaje como «la gran obra de México y España».

Describió Malinche como un proyecto de 15 años de trabajo que permite sanar heridas históricas, alabando la gastronomía, bailes y amabilidad mexicana desde su visita con Mecano.

Qué es Malinche

Malinche es una obra musical creada por Nacho Cano, fundador de Mecano, concebida como un espectáculo familiar que mezcla teatro, concierto en vivo y ballet contemporáneo. La producción se presenta como una celebración del mestizaje, de la identidad mexicana y del encuentro entre dos culturas, a partir de la historia de Malinche, figura histórica clave en el proceso de la conquista.

La puesta busca narrar el nacimiento de una nueva cultura a través de una historia de amor y de unión entre México y España. También destaca que integra flamenco, pop y rock en una experiencia escénica de gran formato.

La historia detrás del montaje

Antes de llegar a México, Malinche tuvo tres temporadas exitosas en Madrid, con 800 funciones y 600,000 entradas vendidas, según la información oficial del proyecto. Esa trayectoria fue una de las cartas fuertes de su desembarco en la capital mexicana, donde se instaló en el Frontón México para una temporada que arrancó elaño pasado.

La narrativa del musical se centra en la figura histórica de Malinche, también conocida como Malintzin o Doña Marina, descrita por fuentes históricas y biográficas como una mujer indígena nahua que fue vendida como esclava y luego se convirtió en intérprete y consejera de Hernán Cortés. En el planteamiento del musical, esa figura se interpreta como símbolo del origen del mestizaje y de la fusión cultural que dio forma a México.

La obra se presenta en el Frontón México, ubicado en Av. de la República 17, Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, un espacio que además cuenta con referencia directa al Monumento a la Revolución y opciones de acceso por Metro y Metrobús. Laa venta de boletos se realiza en el sitio del musical y en taquillas del recinto, con gestión de Fever.

ERl musical está diseñado como una experiencia integral, con zonas gastronómicas, pre-show y actividad posterior a la función.

Un proyecto de largo aliento

Nacho Cano ha descrito Malinche como una producción trabajada durante años y construida para rendir homenaje a México, al mestizaje y a la figura femenina que da nombre al montaje. En su propuesta, la obra busca además unir entretenimiento, música en vivo y relato histórico, con una estética de gran formato y una experiencia inmersiva para el público.

La producción en México también incorporó talento local y español, además de un elenco formado durante meses en España, según el material oficial difundido por el propio musical. Esa mezcla de compañías y estilos refuerza la identidad binacional del montaje, uno de los ejes centrales de su campaña de promoción.

El primer aniversario en la cartelera capitalina ocurre después de una temporada que consolidó el proyecto como una de las apuestas escénicas de mayor despliegue en la ciudad. La celebración con Alejandra Guzmán añadió un componente mediático que amplificó el festejo y atrajo atención adicional hacia el montaje.

Aunque el momento de la placa terminó por salirse de control, la producción aprovechó la noche para subrayar la continuidad de la obra y su aspiración de seguir presentándose como una experiencia de gran escala para el público mexicano. El aniversario, en ese sentido, funcionó como una vitrina para refrendar la presencia del musical en la cartelera de la capital.

El musical de Nacho Cano celebró su primer año de temporada en Ciudad de México con una función especial, alfombra roja y develación de placa en el Frontón México, donde Alejandra Guzmán fungió como madrina del festejo y terminó provocando un momento accidental que se volvió el comentario de la noche.

La puesta en escena, inspirada en la figura de Malinche y en el mestizaje cultural entre México y España, se presenta en el Frontón México, frente al Monumento a la Revolución, y vende boletos a través de su sitio oficial y de la plataforma Fever.