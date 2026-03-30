CSP destaca rehabilitación de escuelas del INBAL y del INAH, de las zonas arqueológicas

Inauguración del primer Museo Textil

A través de una inversión de mil 500 mdp se intervinieron más de mil 1600 espacios

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se avanza en la rehabilitación de mil 405 espacios de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de 220 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con una inversión de mil 500 millones de pesos (mdp), así como la inversión de 380 mdp para mejoramiento de 12 museos y 46 zonas arqueológicas de 12 entidades de la República.

Además, anunció la inauguración, a finales de mayo, del primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se ubicará en la Casa del Marqués del Apartado, en la Ciudad de México, el cual contará con tres plantas de exposiciones y un acervo de 210 piezas en exposición permanente, con el objetivo de preservar y difundir el arte textil.

“Como ven: La rehabilitación de las Escuelas de Arte y también de Antropología e Historia. La rehabilitación de sitios arqueológicos. Con el Presidente López Obrador se intervino de manera muy importante en los sitios arqueológicos mayas; se hicieron los famosos CATVIS, que son los Centros de Atención a Visitantes.

“Y ahora estamos mejorando, rehabilitando y mejorando también la señalización y los museos de sitio de una cantidad muy importante de sitios arqueológicos, evidentemente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y lo último, muy pronto ya el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Que ustedes saben que los textiles mexicanos son algo único en el mundo. Y va a haber por primera vez un museo dedicado al textil mexicano. Y va a estar aquí, muy cerca del Centro Histórico”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Programa integral de renovación y fortalecimiento

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que, como parte del Programa Integral de Renovación y Fortalecimiento de las Escuelas de Educación Artística y Cultural, de los mil 405 espacios intervenidos del INBAL destacan: 118 salones de danza, 265 salones de música, 384 salones académicos y espacios administrativos, la impermeabilización de 49 escuelas, seis galerías, se compraron alrededor de 23 mil instrumentos musicales, mobiliario, así como equipo científico para laboratorios y talleres.

Mientras que en las escuelas del INAH se atendieron 220 espacios, 122 salones, 13 laboratorios y una bodega especializada. Estas acciones se suman a la actualización de los planes de estudio y ampliación de la matrícula.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, detalló que con la inversión de 380 mdp se implementan los Programas de acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos, así como de acciones arqueológicas en Juegos de Pelota, Museográfica, Conservación y Difusión, y se tiene un avance de 46 por ciento con 12 estados beneficiados, 46 zonas arqueológicas, 12 museos y 12 juegos de pelota, con el objetivo de mejorar la experiencia de las y los visitantes.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova, informó que el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos también contará con cafetería y restaurante, espacio lúdico, sala de exposiciones temporales, sala de capacitación, salón de usos múltiples, sala interactiva y bodega.

El museo busca representar no solo lo textil, sino todo lo que realizan las manos mexicanas, por ello se conforma en colaboración con los pueblos indígenas y afromexicanos, puntualizó.

México llevará ante CIDH la muerte de migrantes

Ante el fallecimiento de otro migrante mexicano en centros de reclusión en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de ahora no sólo se presentarán notas diplomáticas para inconformarse por estos hechos, sino que se realizarán otras acciones de protesta, como llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este tema como estudio de caso.

Dijo que hoy se efectuará una conferencia de prensa por parte del consulado de México en Los Ángeles porque en el centro ubicado en esa ciudad ha habido varios episodios de este tipo.

En una breve alusión sobre este tema, Sheinbaum dejó entrever que preparan acciones más enérgicas ante la repetición de estas prácticas donde han fallecido ciudadanos mexicanos.

México trabaja para reactivar envíos petroleros a Cuba

“México tiene todo el derecho de enviar combustible, sea por razones humanitarias o comerciales, pero no queremos afectar a México con un aumento de aranceles si se enviaba, después se disminuyeron; y se busca siempre enviar ayuda humanitaria”, señaló la mandataria.

Interrogada sobre la información trascendida ayer en el sentido que Estados Unidos habría “flexibilizado” ese bloqueo, al permitir que un buquetanque que transporte crudo ruso entrara a zona económica exclusiva de Cuba, la mandataria señaló que se trabaja para que México pueda reactivar sus envíos, con base en los acuerdos comerciales que se tienen.

“El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales, porque son esa parte y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba, y eso tiene que ver también con el envío de petróleo. Porque una parte es (la ayuda) humanitaria, y otra parte son acuerdos comerciales que hemos tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos”, respondió.

Reiteró que la postura de México, histórica, es que los únicos que pueden determinar su propio destino es el pueblo de Cuba; además que no debe haber bloqueos, los bloqueos comerciales dañan a los pueblos. Ese ha sido siempre la posición de México y va a seguir siendo”.

La jefa del Ejecutivo garantizó que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla. Y refirió que hace unos días atracó en un puerto cubano un cuarto barco con bandera mexicana que cargaba alimentos nos y. Otro tipo de apoyo para la población de ese país.