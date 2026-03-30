El Instituto Federal de Defensoría Pública realizó el evento «De Pie: Historias de Mujeres que No se Rinden»

Cine-debate

El eje central de la reunión fue la proyección del documental Rómpete la Madre, dirigido por Daniela Uriza

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) realizó el evento «De Pie: Historias de Mujeres que No se Rinden», un cine-debate que reunió a personal del instituto, deportistas, cineastas y comunicadoras para reflexionar sobre los retos que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la vida.

El eje central de la reunión fue la proyección del documental Rómpete la Madre, dirigido por Daniela Uriza, que narra la historia de tres mujeres vinculadas al boxeo profesional. La obra aborda sin romanticismos obstáculos reales como la maternidad, las limitaciones económicas, la brecha salarial frente a sus pares masculinos y el reto de abrirse paso en un deporte históricamente dominado por hombres.

El IFDP fue protagonista no solo como anfitrión, sino como espacio de reflexión activa. La doctora Shayra Erandi Pérez, representante del director general Benjamín Rubio Chávez, reconoció el capital femenino del instituto y subrayó la importancia de cada integrante en la construcción de una sociedad más justa. La organización del evento estuvo a cargo de Perla Matías, cuya iniciativa fue el motor de este encuentro.

La conductora de TV Azteca, Claudia Ivette García, moderó el debate y destacó la brecha salarial en el boxeo femenil como uno de los temas más relevantes de la discusión, resaltando la necesidad de generar espacios de diálogo que contribuyan a condiciones más equitativas. Por su parte, la directora Daniela Uriza expresó su gratitud ante la calidad de las reflexiones del público, señalando que ver su obra analizada desde una perspectiva de derechos humanos la inspira a continuar con su labor cinematográfica.

Entre las voces más emotivas de la noche destacaron la de la ex campeona mundial de boxeo Lupita Martínez, quien invitó a los asistentes a marcar una diferencia positiva en su entorno, y la de la promotora Mariana Caballero, quien reconoció en el personal del IFDP a los verdaderos héroes que defienden a quienes más lo necesitan. El evento contó además con la participación de Gabriela Velasco de Cinemex con su programa Cinemex+51, que busca visibilizar historias y realidades de las mujeres, reafirmando así la alianza entre el cine y la justicia social.

Con esta iniciativa, el IFDP demostró que su compromiso con la igualdad de género va más allá de los tribunales: se cultiva también hacia adentro, fortaleciendo la conciencia y la empatía de sus propias filas. Resiliencia, dignidad y justicia fueron las palabras que resonaron tanto en la pantalla como en la misión cotidiana del instituto.