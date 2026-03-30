Papalote Museo del Niño inaugura exhibiciones sobre el cuerpo humano y la ciencia

Interconectados y Wow Lab están disponibles con actividades inmersivas para menores

Papalote Museo del Niño inauguró dos nuevas exhibiciones permanentes: “Interconectados”, la renovada experiencia dedicada al cuerpo humano, y “Wow Lab”, un laboratorio vivo donde la ciencia se descubre a través de la experimentación.

La nueva exhibición Interconectados – Un viaje sensorial por el cuerpo humano, es la renovación de Mi Cuerpo, una de las salas más visitadas del Papalote Museo del Niño, que recibe cerca de medio millón de visitantes al año. Este nuevo espacio mantiene su vocación educativa y evoluciona hacia una experiencia más sensorial e inmersiva, desarrollada en colaboración con Grupo Bimbo, con el objetivo de acercar a niñas y niños al conocimiento del cuerpo humano de manera lúdica y significativa.

En la experiencia Interconectados, las y los visitantes pueden explorar y aprender sobre la sorprendente red que existe dentro del cuerpo humano. A través del juego y la interacción, descubrirán cómo los sistemas, los sentidos y las emociones funcionan de manera conjunta, y por qué es importante reconocerlos para cuidar el cuerpo y crecer de forma saludable

Por su parte, la Maestra Alejandra Cervantes, Directora del Papalote Museo del Niño mencionó: “En Papalote, los niños no son el futuro, son el presente. Con estas aperturas, no solo renovamos nuestras paredes, renovamos nuestro compromiso con una niñez más sana, curiosa y empática”.

La exhibición combina juegos físicos y recursos digitales para recorrer tres sistemas clave del organismo: circulatorio, musculoesquelético e inmunológico. Durante el recorrido, diseñado para 10 visitantes simultáneamente, podrán vivir cuatro experiencias principales: Interconectados, Sonidos de su interior, Radares enigmáticos y Sexto sentido.

Al presentar esta sala, Juan Nosti, Director de Marketing de Bimbo México mencionó: “A través de esta experiencia interactiva, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar, de jugar, y de sorprenderse con todo lo que el cuerpo humano hace a diario. Por eso hemos sido aliados del Papalote desde sus inicios hace 33 años, para que todos sus visitantes, chicos y grandes, toquen, jueguen y aprendan.”

Por otra parte, la segunda exhibición que se inaugura es Wow Lab – Ciencia que sorprende, será un espacio dinámico y un laboratorio de experimentación vivo que se renovará cada cuatro meses, permitiendo que niñas y niños descubran que incluso los fenómenos más sorprendentes tienen una explicación científica.

El 75% de la población mexicana declara tener interés en la ciencia y la tecnología. Wow Lab busca transformar ese interés en descubrimiento, haciendo del asombro una puerta al conocimiento. Las actividades estarán guiadas por Curiox, un personaje que combina la curiosidad de un científico con el asombro de un mago. Este laboratorio vivo está diseñado para activar preguntas, incentivar la exploración y despertar el pensamiento científico en niñas y niños.

En su primera etapa presenta dos experiencias: Electrovarita, que explica la fuerza electrostática, y Hechizo embotellado, que explora el movimiento circular y la fuerza centrípeta.

Con estas nuevas exhibiciones, Papalote Museo del Niño reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que despierten la curiosidad, el juego y el aprendizaje en las infancias. Ambas experiencias formarán parte de las exhibiciones permanentes, estarán incluidos en el acceso general del museo y el horario será el de operación del museo.

Sobre Papalote Museo del Niño

Desde hace más de 30 años, Papalote Museo del Niño ha sido un referente en el aprendizaje a través del juego, la exploración y la curiosidad. Con experiencias interactivas que promueven la inclusión, el respeto y la diversidad, Papalote busca inspirar a las infancias y sus familias a construir un México más empático, creativo y comprometido con su entorno. Porque en Papalote, “los niños son el presente.”