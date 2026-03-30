El taco se mantiene como el preferido de gastronomía mexicana

Cuatrro de cada 10 lo prefieren

De acuerdo a los datos de una encuesta de Research Land realizada con motivo del Día Mundial del Taco, que se celebra este 31 de marzo,

el taco se mantiene como el rey de la gastronomía mexicana.

Este alimento es preferido por cuatro de cada 10 personas, principalmente porque “está en todos lados” y su consumo se impone por encima del precio, la variedad o incluso el valor nutricional.

Para la mitad de quienes lo comen debe ir “con todo”, y el favorito es el de pastor, que, según sus amantes, se prefiere en local de esquina o un puesto en la calle. Además, que el taquero “ya sepa qué vas a pedir” refuerza una relación que puede durar años.

En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de 139 mil taquerías, una red de negocios que abarca desde locales establecidos hasta puestos tradicionales y permite que el taco tenga una presencia constante en prácticamente cualquier entorno urbano.

“Lo que evidencian los datos es que el taco se consolidó como una solución cotidiana. No compite únicamente por sabor, sino por disponibilidad, cercanía y por la facilidad con la que se integra a la rutina diaria del consumidor”, dijo Pablo Levy, director general de Research Land.

De acuerdo con la agencia de investigación de mercados, en términos económicos, el gasto en fondas, taquerías y establecimientos similares representa alrededor del 26 por ciento del total que los hogares destinan a alimentos fuera del hogar, y esta industria, formal o informal, genera más de 200 mil millones de pesos al año.

“Estamos frente a una industria altamente pulverizada, pero con un alcance masivo. El taco logra algo que pocos productos consiguen y es el estar presente en todos los niveles socioeconómicos y en múltiples momentos de consumo”, sostuvo Levy.

El preferido es el de pastor

Según Research Land, en todo el país, el taco preferido es el de pastor, seguido de los de carnitas, los de barbacoa, los de canasta y los de suadero.

“Predominan los tacos clásicos de taquería, pero una parte significativa de los mexicanos también consume versiones caseras que incluye los tacos de guisado y el placero, de asador, así como propuestas gourmet o vegetarianas”.

La encuesta señala que existe un claro consenso en torno a los elementos esenciales que deben tener los tacos: 50 por ciento de los consumidores consideran que deben llevar limón, cebolla y cilantro, es decir, con todo; 41 por ciento menciona que su acompañante favorito son las cebollitas de cambray bien asadas, 8 por ciento prefiere nopales y solo uno por ciento pápalo o rábanos frescos.

En cuanto a las salsas, el 44 por ciento de los encuestados dijo combinar salsa roja y verde en el mismo plato, mientras que 35 por ciento declaró su gusto por la verde y 20 por ciento por la roja.

¿Dónde comer tacos?

Según Research Land, cuatro de cada 10 encuestados dice que prefiere comer tacos en reuniones con familia o amigos, por encima de otros momentos más funcionales, como una comida rápida entre semana o después de una salida nocturna.

En este sentido, las taquerías de barrio con local establecido se mantienen como el espacio predilecto para consumirlos “lo que sugiere que la confianza, la cercanía y la experiencia siguen siendo factores determinantes en la decisión de compra”.

Le siguen los puestos de lámina en la calle y los hechos en casa con la familia.

“La accesibilidad explica por qué se consumen tacos, pero la experiencia explica por qué se repiten. Por ejemplo, que la carne esté bien servida y caliente y que el taquero sepa qué vas a pedir es lo que construye lealtad”, abundó Levy.