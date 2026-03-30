Con más de 32.6 millones de dosis aplicadas, México prioriza vacunación contra sarampión

Estrategia Nacional

Niñas y niños de 6 meses a 12 años son el grupo prioritario para la inmunización

La Secretaría de Salud informa que, del 1 de enero de 2025 al 27 de marzo de 2026, las instituciones que integran el Sector Salud han aplicado 32 millones 612 mil 888 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población.

En esta estrategia, las niñas y niños de 6 meses a 12 años son el centro de la acción, ya que protegerlos es fundamental para evitar contagios y cortar la transmisión del sarampión en la comunidad. Por ello, se hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar que sus hijas e hijos cuenten con su esquema de vacunación completo y acudir a los servicios de salud en caso de dosis pendientes.

Las acciones se llevan a cabo de manera coordinada entre las instituciones del Sector Salud —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina— con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

La vacunación está dirigida principalmente a:

– Niñas y niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.

– Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.

Para ubicar el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar: dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

La Secretaría de Salud recuerda que la vacunación es gratuita, segura y fundamental para proteger la salud individual y colectiva.

Cifras de casos en el país

México acumuló 14 mil 481 casos confirmados de sarampión con corte al 25 de marzo de 2026, lo que representa un incremento de 151 contagios en 48 horas respecto a los 14 mil 330 reportados el 23 de marzo, de acuerdo con el informe diario del brote de la Secretaría de Salud.

En el mismo periodo, los casos probables pasaron de 35 mil 499 a 35 mil 886, es decir, 387 notificaciones adicionales, mientras que los casos en estudio disminuyeron de 5 mil 508 a 5 mil 216, reflejando el avance en la clasificación de muestras. Los casos descartados aumentaron de 15 mil 661 a 16 mil 189, con 528 registros adicionales.