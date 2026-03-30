Garantizan el control de la contaminación por hidrocarburos en el Golfo

Acciones del Grupo Interinstitucional

El Grupo Interinstitucional (GI) conformado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales, informa que se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México, reportándose playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento.

Derivado de la activación del Plan Nacional de Contingencias y los planes locales correspondientes, se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación, para lo cual se desplegó una fuerza interinstitucional superior a 3 mil elementos, así como 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves de ala móvil y ala fija, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras de contención, recursos que han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero.

Derivado de las jornadas intensivas de limpieza en zonas costeras afectadas, al día de hoy se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante y respecto a las acciones en altamar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante.

Como parte de estas acciones, se han atendido 39 playas, lo que presenta más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas, mediante trabajos permanentes de limpieza, recolección y disposición adecuada de residuos, priorizando la protección ambiental y el bienestar de las comunidades costeras.

De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen.

Gracias a la coordinación efectiva entre dependencias y el trabajo conjunto con comunidades locales, se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes.

Las autoridades ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable.

El Gobierno de México refrenda su compromiso de mantener acciones continuas hasta garantizar la total mitigación de los efectos asociados a la presencia de hidrocarburos, así como la protección del medio ambiente marino y el bienestar de la población.