Presenta gobierno de la CDMX operativo para la 183 representación de La Pasión

En Iztapalapa

Con 9 mil 188 elementos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana blindará el evento que estima una afluencia de 2 millones de personas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó sobre los operativos de seguridad y la logística coordinada para la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa. La mandataria destacó que, aunque la organización recae históricamente en los vecinos de los ocho barrios originarios, el Gobierno de la Ciudad de México brinda todo el apoyo necesario en materia de seguridad y servicios para este evento, calificado como uno de los más visitados a nivel global con una afluencia de 2 millones de personas.

Esta edición reviste una relevancia histórica especial, al ser la primera que se organiza tras el reconocimiento oficial por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al respecto, Brugada Molina aseveró: _“Iztapalapa muestra nuevamente al mundo la cultura viva y colectiva por la que fue reconocida, que ha traspasado generaciones”._ Asimismo, recordó el arraigo identitario de la celebración, mencionando cómo a inicios del siglo pasado el general Emiliano Zapata llegó a prestar caballos para que la representación pudiera llevarse a cabo.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se implementará un operativo con 9 mil 188 elementos que iniciaron actividades desde el domingo de ramos. El esquema de vigilancia contempla 1,300 elementos para martes y miércoles; 1,315 para el jueves; un despliegue máximo de 3,281 oficiales para el viernes santo y 647 para el sábado. Se realizarán cortes a la circulación en diversos horarios, por lo que se recomienda a la población utilizar alternativas viales.

Durante la conferencia, Alfonso Reyes, presidente del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa, A.C. (COSSIAC), agradeció a la Jefa de Gobierno por las gestiones realizadas para obtener el distintivo de la UNESCO. En sintonía, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, informó que se invirtieron 22 millones de pesos en la mejora de la infraestructura de los barrios originarios para el disfrute de la comunidad.

Al concluir, la Jefa de Gobierno definió el espíritu de esta tradición: _“Esta representación es un mensaje universal y tiene que ver con la solidaridad y con el esfuerzo colectivo, de la resistencia y de la identidad de los pueblos”._ Con este operativo interinstitucional, la Ciudad de México se declara lista para recibir una de sus manifestaciones culturales más emblemáticas en un entorno de paz y orden.