La Sectur convoca a prestadores de servicios a obtener el reconocimiento “México Anfitrión 2026”

De cara al Mundial 2026

Con el objetivo de reconocer y fortalecer a los prestadores de servicios turísticos como referentes de excelencia, basados en la identidad mexicana, la calidad operativa y la prosperidad compartida, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a hoteles y restaurantes del país a registrarse para obtener el reconocimiento “México Anfitrión 2026”.

“México se prepara para recibir al mundo y nuestros establecimientos turísticos serán una pieza clave para mostrar la grandeza de nuestra hospitalidad. Con el reconocimiento ‘México Anfitrión 2026’ buscamos distinguir a quienes representan lo mejor de la identidad, el servicio y la calidez que caracterizan a nuestro país”, expresó.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que, a través de la Dirección General de Certificación Turística, se extiende una invitación al sector turístico para participar en este distintivo dirigido a prestadores de servicios turísticos profesionales de los giros de hospedaje y alimentos y bebidas.

Rodríguez Zamora explicó que “México Anfitrión 2026” tiene como propósito visibilizar el compromiso del sector turístico con los visitantes nacionales y extranjeros mediante la evaluación de estándares de calidad antes y durante la celebración del magno evento deportivo de 2026.

Añadió que, de la mano con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), esta iniciativa impulsará la capacitación continua del personal en temas como idiomas y sostenibilidad, fortalecerá el sentido de pertenencia dentro del sector y contribuirá a consolidar la imagen de México como un destino turístico de clase mundial.

“El reconocimiento ‘México Anfitrión 2026’ es una oportunidad para que hoteles y restaurantes fortalezcan la calidad de sus servicios, capaciten a su personal y se distingan como parte de la hospitalidad que México mostrará al mundo”, manifestó.

La secretaria de Turismo precisó que el reconocimiento está dirigido a prestadores de servicios turísticos de los giros de hospedaje y alimentos y bebidas que cuenten con su Registro Nacional de Turismo vigente y acrediten el cumplimiento de los criterios establecidos para su obtención, por ello hizo un reconocimiento adelantado a la colaboración de CANIRAC en la difusión del reconocimiento y el impulso para tramitarlo.

Las y los interesados podrán conocer los lineamientos para la obtención del Reconocimiento y el proceso de obtención en la página web https://www.gob.mx/sectur/acciones-y- programas/mexico-anfitrion-2026-422710

Asimismo, será posible realizar el procedimiento de registro y presentar su solicitud para la obtención del reconocimiento a través del correo electrónico mexicoanfitrion2026@sectur.gob.mx

Finalmente, la secretaria Josefina Rodríguez reiteró la invitación al sector turístico a sumarse a esta iniciativa que busca preparar a México para recibir a visitantes de todo el mundo y consolidar al país como un referente internacional de hospitalidad, cultura y calidad en los servicios turísticos.