Se exhorta a no usar canales de riego, presas, lagos y ríos, como albercas o blanearios

Para evitar riesgos a la seguridad y la vida

Las corrientes del agua, bajas temperaturas y lodos representan peligros

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hace un llamado a la población para que no usen los cuerpos de agua nacionales como albercas o balnearios, con el fin de reducir riesgos para la seguridad y la vida.

Ello, debido a que, en la mayoría de canales de riego, presas, lagos, lagunas y ríos, existen o pueden generarse fuertes corrientes de agua y desniveles continuos o socavones, lo que provoca que nadar en esos cuerpos de agua sea riesgoso para la población, en especial para para niñas y niños.

Un riesgo adicional es generado por las bajas temperaturas, ya que pueden provocar calambres en piernas y brazos. En tanto, los lodos pueden impedir los movimientos y atrapar a las personas.

Por ello, especialmente durante el periodo conocido como “Semana Santa”, es fundamental que la población extreme precauciones en estos sitios.

Conagua ratifica su compromiso de colaborar con el sector público, privado y social para mejorar la gestión de los recursos hídricos nacionales, en beneficio de la población.