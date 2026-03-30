Gobierno de Bahía de Banderas impulsa la cultura, el deporte y la convivencia social en el municipio

Se busca fortalecer el tejido social





Con el objetivo de fortalecer el tejido social y generar espacios de desarrollo para todas las edades, la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social de Bahía de Banderas llevó a cabo una serie de cursos y actividades culturales, recreativas y deportivas en distintas localidades del municipio.

En San Juan de Abajo, se realizó un curso de elaboración de velas, promoviendo el aprendizaje de habilidades prácticas que pueden convertirse en una fuente de autoempleo. De manera paralela, en las instalaciones del IMAC se desarrollaron clases de guitarra y piano, brindando a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de acercarse a la música.

La Cruz de Huanacaxtle fue sede de clases de danza polinesia, donde se registró buena participación ciudadana, fomentando la actividad física y la expresión cultural en la comunidad.

Como parte de la promoción artística, el Ballet Folclórico Municipal representó a Bahía de Banderas en distintos escenarios, con presentaciones en Vallarta, dentro del programa Veladas Culturales, y en el Festival del Arte en Sayulita, llevando las tradiciones locales a públicos diversos.

En la localidad de Las Lomas, se realizó una tarde de cine acompañada de la entrega de premios, generando un espacio de convivencia familiar y recreación.

Asimismo, en la Unidad Deportiva de San José del Valle se desarrolló un torneo de fútbol varonil y femenil con la participación de 100 estudiantes de nivel preparatoria y universidad, impulsando el deporte como herramienta de integración y bienestar.

Finalmente, se atendió la invitación a la inauguración de la Semana Cultural en la Unidad Académica Preparatoria No. 10 de la Universidad Autónoma de Nayarit, en Valle de Banderas, fortaleciendo la colaboración con instituciones educativas.