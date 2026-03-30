Desarrolla Seguro Social investigación sobre huella molecular en diabetes

En una primera fase

– Se analizó a mil derechohabientes de las UMF en San Buenaventura, Coahuila; Perote, Veracruz; e Ixtlahuacán, Jalisco

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lleva a cabo una investigación sobre la predisposición genética a la diabetes en la población mexicana, en diferentes regiones del país, con el fin de estudiar de manera integral esta enfermedad y brindar atención integral a poblaciones específicas, a través de la identificación de factores de riesgo y modificación de hábitos de vida.

La doctora Laura Cecilia Bonifaz Alfonzo, titular de la Coordinación de Investigación en Salud de IMSS, explicó que en la primera fase del estudio “Huella molecular inflamatoria y metabólica de descontrol en pacientes que viven con diabetes y sus complicaciones” contó con la participación de mil derechohabientes, que son atendidos en Unidades de Medicina Familiar (UMF) en tres municipios del país.

Indicó que las unidades médicas donde se desarrolló el protocolo están localizadas en San Buenaventura, Coahuila; Perote, Veracruz; e Ixtlahuacán, Jalisco. Se analizó a pacientes que tienen la enfermedad, a otros sin diabetes y a personas que fueron diagnosticadas con prediabetes en las que se pueden realizar intervenciones oportunas para evitar complicaciones.

“Lo que hicimos fue estudiar diferentes características, como variables en el estilo de vida, bioquímicas y antropométricas, sobre todo la parte de inflamación que es una característica molecular que nos interesaba mucho estudiar”, enfatizó.

La doctora explicó que, tras el análisis de resultados que arrojó 64 diferentes variables, un primer hallazgo es que la diabetes no se comporta en forma similar entre los derechohabientes de las

tres entidades. El mayor riesgo de complicaciones se presentó entre la población de Coahuila, en segundo lugar Veracruz y Jalisco tuvo el mejor control de la enfermedad y menos secuelas.

Bonifaz Alfonzo detalló que la segunda parte de la investigación fue para analizar el componente genético y se encontró que no coincide con las complicaciones y el riesgo a desarrollar enfermedades metabólicas y de tipo renal, pues es Jalisco donde hay una mayor predisposición genética y al mismo tiempo es la población con el mejor manejo de este padecimiento.

Refirió que la diferencia entre las tres poblaciones analizadas es que el sector de derechohabientes de la UMF en Jalisco coincidió en tener un mejor estilo de vida y condición física, en particular en las pruebas de caminata. En Coahuila se registró una menor actividad física y finalmente, Veracruz.

En la variable de estilos de vida los resultados mostraron que en la UMF de Coahuila los pacientes tienen mayor tasa de dislipidemia (que es la alteración de los niveles de lípidos en la sangre como el colesterol y los triglicéridos), filtración glomerular -que lleva al daño renal- y mayor estado de inflamación, que está relacionado al sistema inmune y al desarrollo de diabetes.

Asimismo, la titular de la Coordinación de Investigación en Salud expresó que: “es relevante comunicar a la población los resultados del estudio, es decir, si bien la genética es determinante, es mucho más importante el estilo de vida. Si nos cuidamos, si tenemos hábitos saludables y acudimos al Seguro Social, donde se trata a la diabetes desde diferentes estrategias, es posible evitar complicaciones de esta enfermedad tan catastrófica”.

Señaló que la siguiente entidad donde se llevará el protocolo es Chiapas, estado con una incidencia importante del país y se continuará en otras regiones para abarcar todo el país, además de investigar otros componentes de estilo de vida como factores de protección.

“Ahora estamos avanzando a nivel molecular, con el objetivo de tener esta huella que nos permita identificar y estratificar mejor a los pacientes. Esto ayudará a tener una mejor prevención, mayor control y para brindar mejores tratamientos”, expuso.

Además, la doctora destacó que la investigación científica en el IMSS, enfocada a enfermedades crónicas, es de gran relevancia, en particular la diabetes y sus complicaciones para conocer mejor a nuestras poblaciones y generar evidencia que permita hacer tratamientos dirigidos, terapias de intervención, tamizajes preventivos y sobre todo tener un abordaje integral, al tener como base el conocimiento.