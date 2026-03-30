Implementa hospital regional del ISSSTE en Tultitlán Código Mariposa

Protocolo de atención integral

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Bicentenario de la Independencia” en el Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, implementa el Código Mariposa, protocolo hospitalario que busca brindar apoyo emocional, privacidad y un trato digno a madres que sufren una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, que abarca desde la semana 20 de embarazo, hasta los primeros 28 días de nacido de un bebé.

La coordinadora de Enfermería del nosocomio, Mónica Álvarez Pacheco, explicó que en una habitación identificada en el área de tococirugía para este propósito, se ubica a la madre en una zona tranquila, lejos de las áreas de recuperación de madres con bebés sanos, para respetar su proceso de duelo.

“Identificamos el espacio a través del símbolo de una mariposa morada para sensibilizar a todo el entorno hospitalario sobre la situación que está pasando la paciente y su familia. (…) La mariposa morada permite que el personal, aún en cambio de turno, conozca los lineamientos que debe seguir en la atención a la derechohabiente”, indicó.

Álvarez Pacheco subrayó que el Código Mariposa, además de prever un espacio aislado para la atención de las derechohabientes que pasan por el duelo, el protocolo abarca una atención integral en la que intervienen especialistas en Gineco Obstetricia, Psicología, Enfermería y Trabajo Social, quienes en conjunto buscan impactar en la salud mental y emocional de cada familia que pasa por el proceso de la pérdida.

“Nuestro seguimiento se divide en dos fases: tenemos la fase hospitalaria, que es la atención inmediata del personal médico, siguiendo una atención enfocada en la empatía, trato digno y no revictimización de las madres. (…) Nuestra segunda fase de atención es la ambulatoria, una vez que fue egresada la paciente, se le dan citas para diferentes especialidades para continuar con su atención integral.

Finalmente, la coordinadora de Enfermería del HRAE “Bicentenario de la Independencia”, narró que después de recibir comentarios en el área de enfermería, de parte de pacientes que pasaron por la situación de pérdida y expresaron su experiencia de permanecer en una sala de recuperación acompañadas de mamás con su recién nacido, fue que se tomó la decisión de habilitar el área para el Código Mariposa, en concordancia con la estrategia de Trato Digno impulsada por el director general.

“Debemos tener muy claro que la calidad humana y la empatía no son negociables y, en ese sentido, el trato digno no cuesta, la atención que brindamos a las pacientes debe ser en todo momento con respeto y con empatía. (…) Buscamos transformar una experiencia de profundo dolor en un proceso de duelo saludable, protegido, respetado y digno dentro de nuestro hospital”, concluyó.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso con una atención digna y empática para la derechohabiencia.