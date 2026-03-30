Claudia y AMLO deberían salvar primero apuros de mexicanos: gobierno de Coahuila

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En su mañanera de ayer -30 de marzo- Claudia Sheinbaum informó que a nivel personal donó 20 mil pesos para Cuba y que, como mandataria de México, busca cómo restituir el envío de petróleo al régimen castrista.

Hay que señalar que en su calidad de Presidenta de México ha regalado al régimen del dictador Miguel Díaz-Canel miles de millones de dólares en petróleo y “otras aportaciones”, como el pago de miles de médicos que son explotados por el gobierno cubano.

Recordó que por el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos ordenado por Donald Trump, bajo la advertencia de aplicar aranceles a quienes no lo acaten, la isla no ha recibido combustibles desde hace 3 meses y que apenas acaba de llegar un envío ruso de 30 mil barriles que servirá para producir electricidad durante apenas un mes.

Hasta hoy, dijo, su gobierno ha enviado 4 barcos de la secretaría de Marina con miles de toneladas de alimentos “y otros apoyos” y subrayó que continuará haciéndolo.

Sheinbaum disparó las donaciones al regimen castrista

Informes del Banco de México revelan que desde que llegó al poder, Claudia Sheinbaum incrementó extraordinariamente el regalo de petróleo mexicano a Cuba.

Tan sólo en 2025, les regaló 10,000 millones de pesos en envíos de petróleo y en “ayuda humanitaria”.

Ello ha significado 230 veces más de lo enviado en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para sumar en total 242 millones de dólares en el primer mes de gestión de Sheinbaum, reporta Banco de México.

“Ya basta de polarizar a México”: Manolo Jiménez

En un contexto de gobernadores mayoritariamente surgidos y bajo el control de Morena, y la llamada 4T, el mandatario priista de Coahuila, Manolo Jiménez, considera que el país ya no está para tantas polarizaciones.

“Hoy, México nos necesita a todos unidos y antes que andar haciendo donaciones para Cuba, hay aquí muchos temas y carencias nacionales por resolver…

“Debemos concentrarnos en seguridad y reactivación económica, así como en fortalecer la relación con Estados Unidos.

“Si a mí me preguntan con quién quiero tener una buena relación, si con Estados Unidos, Cuba, Venezuela o Irán, evidentemente sería con Estados Unidos”, afirmó el coahuilense.

“En vez de estar mandando petróleo y otras ayudas a la Cuba de los Castro, lo que representa miles de millones de pesos, o dólares, creo que esos recursos deberían destinarse a solucionar graves carencias de mexicanos”, dijo.

Agregó:

“En lugar de andar pidiendo colectas para Cuba, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es uno de los principales responsables de la quiebra de AHMSA, debería hacer una ‘vaquita’ para las y los trabajadores de Altos Hornos que se quedaron en la miseria…

“Hay muchos temas por resolver en el país en lugar de andar en la grilla… es momento de pensar en lo que el país necesita y dejar de lado la politiquería”, insistió Jiménez Salinas.

El gobernador se pronunció durante un evento en Torreón, donde con una inversión de 800 millones de pesos se crearán las condiciones para el desarrollo de industrias.

“Aquí en Coahuila, tenemos claro que los empleos se generan mediante el trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada, los empresarios y el gobierno; aquí se crean las condiciones: hay seguridad, estado de derecho y certidumbre para quienes desean invertir. Este año pinta bien para Coahuila en inversiones”, afirmó.

El cuidado de personas recae esencialmente en mujeres

La senadora de MC, la zacatecana Amalia García, pidió a sus compañeros del Senado actuar y legislar para aliviar el grave problema que representa en México el cuidado de personas con enfermedades, edades crecientes y algunas discapacidades.

Luego de presentar una iniciativa para que se reconozca en la Constitución el derecho de todos los mexicanos a ser cuidados mediante una Política Nacional de Cuidados, la ex gobernadora de Zacatecas y senadora de Movimiento Ciudadano indicó que el Inegi reporta que la labor de cuidar a terceros o a sí mismos, equivale en México al 26% del Producto Interno Bruto.

Y que esta actividad representa esencialmente una enorme carga para las mujeres.

“Independientemente de la clase social a la que pertenezcan, muchas mujeres prácticamente no tienen tiempo para una vida personal porque están dedicadas al cuidado de otros…

“Algunos datos lo muestran: las mujeres que tienen un empleo formal, en un alto porcentaje -alrededor del 70%- renuncian a él para dedicarse a cuidar a terceros. Renuncian a la posibilidad de autonomía económica para cuidar a sus hijas e hijos, a familiares enfermos, a personas adultas mayores o a personas con discapacidad”, precisó.

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