Lo que se le viene a Morena

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Poco parece haber durado la armonía dentro de Morena, el partido mayoritario en México.

Con la lejanía de una elección que se realizará en junio de 2027, las cosas al interior de la militancia no parecen estar nada tranquilas.

No es solamente las tensiones que privan entre sus integrantes, sino también con sus aliados.

Hay grietas por todos lados y el respaldo ciudadano y las preferencias de los ciudadanos ya no son tan abiertas para el Movimiento de Regeneración Nacional.

Un grupo de senadores que son avalados por los propios gobernadores e impulsados por los altos mandos de la coordinación del Senado, pretende mostrar que esa parte del Poder Legislativo sigue siendo la fábrica de gobernadores.

La disputa es cada vez más abierta y el rechazo es más notorio y un ejemplo de ello fue la rechifla que recibió el gobernador de Zacatecas, David Monreal, por los propios seguidores de Morena.

Zacatecas es una de las entidades donde el conflicto es evidente, por las diferencias entre los hermanos Monreal y el impedimento para que el menor de la familia, Saúl sea candidato a gobernador.

El primer escollo es su hermano David que no quiere que Saúl sea candidato y prefiere que lo sea su excuñada la senadora Verónica Díaz Robles. Saúl “El Cachorro”, como le dicen en la familia, enfrenta también la regla de Morena que frena el nepotismo, principalmente en los cargos de elección popular.

Félix Salgado Macedonio no oculta su desagrado por esa misma disposición que le impide suceder a su hija en el gobierno de Guerrero, cuando menos como candidato de Morena y acusa que dentro de Morena hay casos de nepotismo que apuntan hacia la familia Alcalde y otras más.

Ambos Saúl Monreal y Félix Salgado no han cerrado ese capítulo y algunos insinúan que podrían competir con otros colores.

Otra crisis se presenta en Chihuahua, entidad en la que la senadora Andrea Chávez es impulsada por sus compañeros de escaño y realiza actividades de proselitismo con total descaro, pero en su entidad natal hay otro grupo de apoyo al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Sinaloa retrata los intentos irrespetuosos del gobernador Rubén Rocha por impulsar la candidatura del senador Enrique Inzunza.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pretende bloquear al también senador Raúl Morón.

La gobernadora de Quintana Roo respalda la posible nominación del senador Eugenio Segura, con la complicidad del Partido Verde, que se asegura obtuvo el compromiso de apoyarlo por el aval del partido al “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Campeche, la mano de la gobernadora se advierte en favor de la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, desata un gran rechazo por su inclinación a impulsar a la senadora Julieta Ramírez y al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

No queda al margen la situación en San Luis Potosí, en que la senadora, Ruth González Silva, ya fue anunciada por el Partido Verde como su candidata, a pesar de que es la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, lo que provoca que no vayan en alianza con Morena.

Las grietas afloran por todos lados y pueden motivar un conflicto mayor, conforme se acerquen los tiempos electorales.

ramonzurita44@hotmail.com

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La disputa es cada vez más abierta y el rechazo es más notorio y un ejemplo de ello fue la rechifla que recibió el gobernador de Zacatecas, David Monreal, por los propios seguidores de Morena.

PATA

Otra crisis se presenta en Chihuahua, entidad en la que la senadora Andrea Chávez es impulsada por sus compañeros de escaño y realiza actividades de proselitismo con total descaro.