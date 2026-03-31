Fiscalía alerta por fraudes en paquetes turísticos

Tras cateo en Cancún

Desmantelan presunto call center clandestino

Cancún. – El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, advirtió sobre el incremento de fraudes relacionados con la venta de paquetes vacacionales falsos, luego del desmantelamiento de un presunto call center clandestino en Cancún.

En una operación reciente, elementos de la policía de investigación catearon un inmueble en la supermanzana 46 que operaba como centro de llamadas. Ahí se comercializaban paquetes turísticos inexistentes, usurpando la identidad de empresas legales para engañar a clientes. Cuatro personas —Jessica, Ricardo, Limberg y Brian— fueron detenidas.

La investigación se originó tras la denuncia de una pareja que perdió más de 70 mil pesos al adquirir un supuesto certificado de viajes. Los implicados utilizaban documentos digitales de apariencia oficial y mantenían comunicaciones prolongadas para dar credibilidad a sus ofertas.

Los detenidos ya están a disposición de un juez de control y podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión. El fiscal destacó que, además de este caso, en marzo se realizaron 59 cateos y se cumplimentaron 136 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto. También se recuperaron más de 6.5 millones de pesos para reparación de daños a víctimas mediante mecanismos alternativos de justicia.

Como parte del operativo de seguridad por vacaciones, se implementarán filtros de vigilancia, patrullajes permanentes en zonas turísticas, monitoreo a través del C5 y presencia en carreteras y playas de los 11 municipios y 12 destinos turísticos de la entidad.

La Fiscalía exhortó a turistas y habitantes a verificar siempre la autenticidad de las agencias y a utilizar canales oficiales para evitar caer en fraudes.

50 años de prisión a feminicidas de ritual

Autoridades de Quintana Roo confirmaron la sentencia de 50 años de cárcel contra dos personas halladas culpables de un feminicidio ocurrido en 2022 en Chetumal, un caso que conmocionó a la sociedad por sus características rituales.

El fiscal general, Raciel López Salazar, informó que los sentenciados son Luis Antonio Varela Cámara (44 años) y Kiabeth Sairi Sánchez Heredia (24 años), ambos originarios del estado, quienes fueron responsables del asesinato de Landy en la colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue engañada bajo el pretexto de realizarle una “limpia espiritual”. Practicante de santería, Landy fue convencida de acudir a un domicilio donde finalmente fue sometida a un ataque de extrema violencia. Los dictámenes periciales revelaron que presentó al menos 72 lesiones y mutilaciones, vinculadas a prácticas de carácter ritual con tintes satánicos.

Tras el crimen, el cuerpo fue abandonado en un área verde de la colonia Satchel, donde fue localizado por las autoridades. Durante el proceso judicial se acreditó que Landy era madre soltera y trabajaba como taxista en el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, actividad con la que sostenía a su familia.

El caso generó indignación social y movilizó a colectivos feministas como Femenil Xtabay Quintana Roo, que exigieron justicia y recordaron a la víctima como una mujer trabajadora. Con la sentencia, la Fiscalía aseguró que se envía un mensaje claro de cero tolerancia ante la violencia feminicida en el estado.