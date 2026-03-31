DH pide respeto al debido proceso en caso de secundaria Por presunto maltrato en un plantel de Cancún

Cancún. – Tras los señalamientos por presunto maltrato en una secundaria de Cancún, la Dirección de Derechos Humanos de Benito Juárez subrayó la necesidad de proteger tanto a estudiantes como a docentes, garantizando que las investigaciones se desarrollen con apego a la legalidad y sin vulneraciones.

Edgar Mora, titular de la dependencia, explicó que se han reforzado los mecanismos de denuncia en coordinación con instancias de protección a niñas, niños y adolescentes. Recordó que los menores pueden presentar quejas directamente ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo sin necesidad de acompañamiento legal, lo que amplía su acceso a la justicia.

Al mismo tiempo, enfatizó que los docentes señalados también cuentan con derechos, entre ellos el debido proceso. La Fiscalía General del Estado es la instancia encargada de determinar responsabilidades, por lo que pidió evitar juicios anticipados, especialmente en redes sociales, donde la exposición pública puede generar daños emocionales graves tanto al acusado como a su familia.

Mora rechazó la idea de que las nuevas generaciones sean “de cristal”. Consideró que, por el contrario, existe una mayor sensibilización y conocimiento de los derechos humanos, lo que ha permitido que niñas, niños y jóvenes levanten la voz frente a situaciones de abuso. “Es un avance en la construcción de una sociedad más justa y consciente”, afirmó.

Con este llamado, la Dirección de Derechos Humanos busca equilibrar la protección de los estudiantes con el respeto a los derechos de los docentes, insistiendo en que la responsabilidad y la prudencia deben guiar el proceso hasta que se emitan conclusiones oficiales.

Cabe recordar que, la Secretaría de Educación de Quintana Roo confirmó que se activaron protocolos de atención luego de que un prefecto de la Secundaria General número 22 “Javier Rojo Gómez”, en Cancún, fuera señalado por presunto maltrato escolar.

Las denuncias surgieron de madres y padres de familia, quienes reportaron conductas indebidas en agravio de estudiantes de la institución ubicada en la Región 228. Los señalamientos se viralizaron en redes sociales, donde se acusó al trabajador de ejercer actos de abuso y maltrato que ya habían sido notificados a la dirección sin respuesta efectiva.

La situación derivó en una protesta en la que alumnos y padres denunciaron públicamente que el prefecto ingresaba a los baños mientras los estudiantes se encontraban en el interior, llegando incluso a abrir las puertas sin importar que estuvieran ocupadas. Además, señalaron intimidaciones, agresiones y amenazas contra varios menores, en especial dos niñas y un niño.

Trascendió que el señalado ya cuenta con un acta administrativa en la Secretaría de Educación, aunque esto no habría modificado su comportamiento. Ante la presión social y las denuncias, las autoridades educativas aseguraron que se dará seguimiento puntual al caso para garantizar la protección de los estudiantes y el respeto a sus derechos.

Cancún inicia cursos de “Manejo Inteligente”

El gobierno municipal de Benito Juárez puso en marcha el primero de tres cursos de “Manejo Inteligente”, una iniciativa que busca fortalecer la educación y seguridad vial entre la ciudadanía. La Dirección de Tránsito informó que el programa está abierto a mayores de edad y a jóvenes de 16 años cumplidos, quienes podrán inscribirse con requisitos básicos y una cuota de recuperación mínima.

El curso contempla una parte teórica, de 8:00 a 10:00 horas, en la que los participantes deben llevar cuaderno, pluma y el reglamento de tránsito; y una parte práctica, de 11:00 a 14:00 horas, que incluye actividades como el cambio de llantas y el uso de extintores. Para esta fase es necesario acudir con ropa cómoda y un vehículo disponible.

Los requisitos varían según el perfil del participante:

Mayores de edad: copia de credencial de elector y comprobante de domicilio.

Menores de 16 años: acta de nacimiento, identificación con fotografía, CURP, credencial del padre o tutor y comprobante de domicilio, además de acudir acompañados de un adulto.

Extranjeros residentes: forma migratoria, pasaporte y comprobante de domicilio.

Un beneficio adicional es que los participantes obtendrán un 50% de descuento en el trámite de la licencia de conducir (no aplicable a menores). En el caso de los permisos para jóvenes, estos tendrán una vigencia máxima de 180 días, mientras que las licencias para adultos serán válidas por dos años.

Con esta iniciativa, el municipio busca fomentar una cultura vial responsable y brindar herramientas prácticas que contribuyan a reducir accidentes y mejorar la convivencia en las calles de Cancún.