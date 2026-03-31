inauguran en la colonia Caribe de Chetumal espacio público multideportivo

Rumbo al Mundial 2026

La gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal de Othón P. Blanco destacan inversión en infraestructura para fomentar el deporte y la sana convivencia

Chetumal.- En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura deportiva y promover estilos de vida saludables, la gobernadora Mara Lezama, acompañada de la presidenta municipal Yensunni Martínez, inauguró un espacio público multideportivo en la colonia Caribe de esta capital del estado, con inversión municipal.

Durante el acto, la Gobernadora resaltó que este nuevo espacio, ubicado sobre la avenida Nicolás Bravo, cuenta con cancha de fútbol 7, pasto sintético, porterías, rampas de acceso e iluminación, lo que permitirá su uso tanto diurno como nocturno. Subrayó que estas obras buscan garantizar espacios dignos para la práctica deportiva, especialmente para niñas, niños y jóvenes.

“Queremos que jueguen fútbol, que lleven una vida sana, que hagan deporte y que tengan una cancha cerca de casa”, expresó Mara Lezama, al tiempo que adelantó que se contempla la construcción de al menos 50 canchas adicionales en todo el estado, en coordinación con el gobierno federal, en el contexto del próximo Mundial de Fútbol 2026.

Por su parte, la presidenta Yensunni Martínez destacó que esta nueva cancha de fútbol 7 se suma a las acciones que se realizan en la capital para dignificar los espacios públicos y fomentar la convivencia comunitaria. Agradeció el respaldo de Mara Lezama para continuar impulsando proyectos que beneficien directamente a la población.

Ambas autoridades coincidieron en que este tipo de obras no solo promueven el deporte, sino que también contribuyen a la reconstrucción del tejido social, al ofrecer alternativas positivas para el desarrollo integral de la niñez y la juventud en Chetumal.

Estuvieron presentes la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, y el presidente de la CODEQ, Jacobo Arzate Hop.

QR registra la segunda cifra más alta de operaciones aéreas

Cancún.- Quintana Roo alcanzó el fin de semana un total de 749 operaciones en sus 4 aeropuertos internacionales, posicionándose como la segunda cifra más alta en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro anual del Caribe Mexicano, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Este volumen solo es superado por el 3 de enero, cuando se reportaron 770 operaciones, mientras que otras fechas destacadas incluyen el 21 de marzo con 748, el 14 de marzo con 740 y el 7 de marzo con 729 operaciones.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama destacó que estas cifras reflejan la fortaleza del destino turístico y la confianza de aerolíneas y visitantes en el Caribe Mexicano, que hoy por hoy es la Capital Mundial de las Vacaciones.

Señaló que el comportamiento sostenido en la actividad aérea durante marzo confirma una tendencia positiva en la conectividad y la llegada de turistas, lo que contribuye al dinamismo económico de la región.

Mara Lezama subraya que el incremento en operaciones es resultado de la promoción turística, la diversificación de mercados y la coordinación con el sector aeronáutico, factores que han permitido mantener altos niveles de flujo aéreo durante el primer trimestre del año.