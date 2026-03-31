Náuticos del Caribe esperan repunte de 70% en paseos

Después de una larga mala racha

25 embarcaciones con permisos vigentes empiezan a atender la alta demanda

Cancún. – Tras meses complicados por la presencia del sargazo, los prestadores de servicios náuticos en el Caribe mexicano anticipan una temporada positiva. La cooperativa turística del Mar Caribe prevé un incremento de hasta 70% en la ocupación de sus embarcaciones gracias al inicio de la Semana Santa, informó su secretario, José Gómez Burgos.

El dirigente explicó que alrededor de 25 embarcaciones con permisos vigentes empiezan a atender la alta demanda de paseos en altamar, una de las actividades más solicitadas por los visitantes que llegan a las playas de la región. “Estamos entrando a una buena racha y esperamos que pronto haya beneficios entre los agremiados”, señaló.

La expectativa contrasta con los meses anteriores, cuando el arribo de sargazo redujo hasta en 40% la ocupación de las embarcaciones. Sin embargo, este año la situación es distinta: no se observan manchas de la macroalga en la costa, lo que genera confianza entre los operadores turísticos.

El año pasado ya se había registrado una mejora gracias a la disminución del sargazo, y ahora las condiciones parecen aún más favorables. Gómez Burgos destacó que la temporada no solo beneficiará a su cooperativa, sino también a otras organizaciones vecinas que esperan una alta afluencia de turistas en los próximos días.

Con este escenario, los náuticos confían en que Semana Santa se convierta en un periodo de recuperación y bonanza, consolidando la importancia de los paseos marítimos como atractivo clave del Caribe mexicano.

Parques Chankanaab y Punta Sur abiertos

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) anunció que, con motivo del próximo periodo vacacional de primavera, abrirá de manera extraordinaria sus parques los domingos, con el objetivo de ofrecer más alternativas de recreación tanto a la comunidad como a quienes visitan la isla.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, informó que el 5 de abril abrirá el Parque Chankanaab y el 12 de abril el Parque Punta Sur, ambos en su horario habitual de 09:00 a 16:00 horas. Precisó que, de manera regular, estos espacios operan de lunes a sábado, sin embargo, durante temporadas vacacionales se habilitan también los domingos para atender la demanda.

Asimismo, destacó que las y los residentes de la isla pueden acceder de manera gratuita a los parques Chankanaab, Punta Sur, el Parador Turístico San Gervasio y el Museo de la Isla, presentando su credencial vigente de la FPMC.

En caso de no contar con este documento, las personas interesadas pueden tramitarlo en la oficina central de la Fundación, ubicada en la avenida 30, entre avenida Juárez y calle Primera, en horario de lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas. El trámite es presencial, ya que se toma la fotografía al momento.

Para adultos, se requiere copia de identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, con un costo de 100 pesos; mientras que para menores de edad se solicita copia del INE del padre, madre o tutor, acta de nacimiento y comprobante de domicilio, con un costo de 50 pesos. En ambos casos, la credencial tiene una vigencia de dos años y permite el acceso gratuito a estos sitios turísticos en cualquier momento.

La titular de la FPMC agregó que también se ofrecen tarifas preferenciales para visitantes de Quintana Roo y del resto del país, quienes pueden acceder a estos beneficios presentando su identificación oficial al momento de adquirir sus entradas.

Finalmente, reiteró la invitación a la población y visitantes a disfrutar de unas vacaciones de primavera en los espacios naturales y culturales más emblemáticos de Cozumel.