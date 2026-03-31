Cancún estrena plataforma integral de actividades para residentes y visitantes

Oferta cultural, deportiva y turística

Guía práctica y accesible para conocer los principales atractivos del destino

Cancún. – Cancún ha puesto en marcha la campaña “¡Todo Cancún!”, una iniciativa digital que reúne en un solo espacio la oferta cultural, deportiva y turística de la ciudad. El objetivo es brindar a locales y visitantes una guía práctica y accesible para conocer los principales eventos y atractivos del destino.

La plataforma está organizada en cuatro apartados: Cultura, Deporte, Distrito Cancún y Turismo. En el rubro cultural se incluye la cartelera del Instituto de la Cultura y las Artes, además de la ubicación y redes sociales de espacios emblemáticos como el Parque de las Palapas, el Teatro de la Ciudad, el Planetario Ka’Yok’ y el Museo Casa Maya.

En el apartado deportivo se enlistan los próximos encuentros y actividades que tendrán lugar en recintos como el Estadio Andrés Quintana Roo, el Poliforum Benito Juárez y el Estadio Beto Ávila, entre otros.

La sección de Turismo ofrece rutas temáticas para explorar Cancún a fondo: la Ruta del Sabor, la Ruta Cultura, la Ruta Parques, la Ruta Luxury y la Ruta ZOFU, además de información sobre los principales atractivos turísticos.

Por su parte, el área de Distrito Cancún incluye un mapa de la zona fundacional y un directorio de negocios locales en gastronomía y hospedaje, con restaurantes, bares y hoteles que destacan por su calidad y cercanía con las playas.

El acceso a la plataforma se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil con Internet a través del sitio https://todo.cancun.gob.mx/ o mediante el código QR disponible en el mapa de la zona fundacional, ubicado en la avenida Nader.

Finalmente, la página también integra el servicio Guest Assist, que concentra los principales números de emergencia como Policía, Cruz Roja y Casa Consular, ofreciendo seguridad y confianza a quienes visitan Cancún.

En suma, “¡Todo Cancún!” se presenta como una herramienta integral que busca fortalecer la experiencia turística y cultural de la ciudad, al tiempo que facilita a los residentes el acceso a información actualizada sobre actividades y servicios.

Reabre sus puertas la Alberca Semiolímpica “Nohoch Suku’n”

Tras concluir los trabajos de rehabilitación y mantenimiento, la Alberca Semiolímpica del Gimnasio “Nohoch Suku’n” de Chetumal reabrió sus puertas, por lo que ya entrenan con normalidad las y los atletas, así como usuarios; así lo informó Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).

Derivado de una revisión exhaustiva y atendiendo las solicitudes de padres de familia, se detectó una grieta en la estructura de la alberca, por lo que se determinó suspender actividades de manera preventiva e iniciar de inmediato los trabajos de reparación.

Jacobo Arzate explicó que el personal especializado realizó labores de excavación, reparación y reemplazo de varillas deterioradas que originaron la fractura, dejando la instalación en óptimas condiciones para su uso inmediato.

Durante el periodo de intervención, los clubes de natación fueron reubicados temporalmente en otras sedes como la Alberca Semiolímpica de la Unidad Deportiva Bicentenario y la Fosa de Clavados, retomando ahora sus actividades de manera normal en este espacio rehabilitado.