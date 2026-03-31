Avanza el gobierno de Naucalpan en rescate y saneamiento del Río Hondo

Reunión con el embajador de Países Bajos

Naucalpan, Méx.- Hay importantes avances en el proyecto integral para el rescate y saneamiento del Río Hondo, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez, una de las iniciativas ambientales más relevantes de la presente administración, tras la reunión de trabajo con el embajador de los Países Bajos, André Driessen, así como de representantes de la Comisión de la Unión Europea.

Junto con el titular del Organismo de Agua Municipal OAPAS, Ricardo Gudiño, detalló que se realizó una jornada de trabajo altamente productiva, en la que se contó con la distinguida presencia del Embajador de los Países Bajos, André Driessen, así como de representantes de la Comisión de la Unión Europea, quienes conocieron de primera mano los avances y alcances de este proyecto estratégico.

Actualmente, el sistema de tratamiento en la zona del Río Hondo opera con una capacidad de 72 litros por segundo. Con la implementación de este proyecto, se incrementará significativamente hasta alcanzar 1,318 litros por segundo, lo que representa un aumento del 4% al 34% en la capacidad de saneamiento.

Este crecimiento se logrará mediante dos acciones clave:

Ampliación de la planta de tratamiento de Granjas, ubicada sobre avenida Río Hondo, que pasará de una capacidad de 25 a 200 litros por segundo.

Construcción de una nueva planta de tratamiento en El Torito, con una capacidad adicional de 200 litros por segundo.

Como parte del proyecto, se contempla también la instalación de una línea morada para el reúso de agua tratada, con un volumen inicial de 400 litros por segundo, destinada principalmente al sector industrial, con posibilidad de uso comercial y en ciertos casos doméstico, cumpliendo con las normas más estrictas en materia de calidad del agua, dijo el titular del OAPAS.