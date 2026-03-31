¿Se aventará Claudia Sheinbaum este tiro?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Para nadie es un secreto que un animal herido reacciona siempre con mayor violencia. Y hoy el presidente Donald Trump es el más peligroso de todos.

Asediado por manifestaciones masivas internas en contra, con índices de apoyo ciudadano en caída libre, con su guerra contra Irán que a cada día se la complica y alarga más, con aranceles anulados por su propia y afín Suprema Corte de Justicia, con índices de inflación y una economía que linda ya en abierta la crisis, en abierta confrontación y con el rechazo de sus aliados europeos que lo han dejado solo en sus batallas de Medio Oriente, el mandatario no está hoy para ver que su vecina Claudia Sheinbaum insista en salvar con miles de millones de dólares de petróleo regalado y ayudas de todo tipo, a su amigo el dictador castrista el cubano Miguel Díaz-Canel.

En este contexto, insistir en criticar y pretender brincarse el bloqueo petrolero decretado y ejecutado por el mandatario norteamericano contra Cuba desde el 9 de enero, es un desafío insostenible para Trump.

Y eso es lo que ha hecho Claudia Sheinbaum prácticamente todos los últimos y recientes días en sus mañaneras.

Alentada por el arribo al Puerto de Matanzas del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles -unas 100.000 toneladas del hidrocarburo- que podrían abastecer de energía eléctrica a la Isla durante un mes, la mandataria mexicana se dijo dispuesta a acelerar y fortalecer sus negociaciones con el gobierno cubano para restaurar los envíos de petróleo mexicano.

Sin embargo, dijo que busca hacerlo sin exponerse a la aplicación de los aranceles decretados por Donald Trump a aquellos países o gobiernos que envíen petróleo a la dictadura cubana.

Una fórmula sería, adelantó, que Pemex venda petróleo a empresas internacionales privadas que luego lleven ese hidrocarburo a puertos cubanos. Así no sería México sujeto a los aranceles de Trump, afirma. Sin embargo, y aunque no lo dice, sabe que ese esquema sería un burdo intento de engañar al mandatario estadounidense, lo que podría tener consecuencias más graves que los aranceles.

Bajo la permanente mirada de Washington

En este juego, Claudia Sheinbaum y sus dichos mañaneros son seguidos a cada momento desde Washington y no sólo desde la Casa Blanca sino desde el Senado y el Congreso.

Sin que sea la única voz crítica dentro del Congreso de EU contra Claudia Sheinbaum por su apoyo petrolero a la Cuba castrista de Díaz-Canel, la republicana María Elvira Salazar -reconocida por su cercanía con el secretario de Estado Marco Rubio al grado de que se le considera como una de sus más firmes voceras-, la representante de La Florida exige al gobierno de Trump aplicar sanciones más contundentes contra la mandataria mexicana.

Para atajar cualquier intento de romper el embargo petrolero por parte de la presidenta Sheinbaum, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró ayer que dejar pasar al barco con petróleo ruso a Cuba, no significa de ninguna manera un cambio de política ni el fin del embargo petrolero a la isla.

Y que, si Sheinbaum o cualquier otro decide enviar hidrocarburos al gobierno cubano, Washington lo analizara “caso por caso”.

Leavitt aclaró que se dejó pasar al barco ruso porque la Casa Blanca sabe que eso no evitará el hundimiento en curso y sin retorno del régimen cubano sometido hoy a cortes constantes de energía eléctrica, el ya casi paro total del transporte y una crisis gravísima de creciente falta de alimentos y servicios médicos.

“La economía disfuncional de Cuba no podrá recuperarse a menos que se produzca un cambio drástico en su sistema político y en su liderazgo”, dijo Levitt.

Washington -su poderosa parte legislativa y la del ejecutivo- sabe que desde que Claudia Sheinbaum llegó el poder en octubre de 2024, los envíos de petróleo mexicano a Cuba casi se cuadruplicaron respecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a informes del Banco de México y de la Comisión de la Bolsa de Valores de EU, la SEC, Pemex entregaba 17.200 barriles diarios a Cuba.

No hay forma de que Sheinbaum pueda eludir esta constante certificación desde Washington, a menos que decida romper y confrontarse con EU.

Eso iría más allá de aportar más que 20 mil pesitos al fondo de ayuda de cuba impulsado por AMLO. La verdad es que ese gesto fue demagogia pura cuando le ha regalado miles de millones de dólares al dictador castrista Díaz-Canel vía petróleo gratis y otros productos o vía la contratación de médicos cubanos.

Mientras, en el Senado…

El Senado celebró el III Foro Nacional “Mujeres entrelazando lazos por México”, un espacio de diálogo y pensamiento para reivindicar y fortalecer los derechos de las mujeres y la consolidación de liderazgos con perspectiva de género, y la construcción de políticas públicas más justas y transformadoras.

Con este encuentro, dijo la senadora de Morena Alma Anahí González Hernández, concluye el mes de la mujer que buscó transformar la realidad de millones de mujeres que hoy enfrentan la vida sin acceso a oportunidades, en medio del abandono de la escuela a fin de poder sostener a sus familias en medio de violencia y desigualdad.

En este contexto, se dijo, la Coordinación Nacional de Movimientos Feministas, (la Conamfem), es una red esencial que articula, conecta y permite que los esfuerzos no se queden aislados, sino que se conviertan en un acompañamiento para el crecimiento de las mujeres.

La presidenta nacional de Conamfem, Marycruz Rodríguez Martínez, consideró que a pesar de todos los esfuerzos realizados las mujeres no pasan de ser en mucho de los casos solo parte de un discurso.

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