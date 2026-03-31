David Parra es un referente en Naucalpan, afirman liderazgos

El mejor posicionado rumbo a elección de 2027

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Escuchar el nombre de David Parra es un referente en Naucalpan. A lo largo de 50 años, su humanismo y trabajo social es reconocido y avalado en todo el territorio. Gracias a ello, hoy diversos sondeos lo colocan como el mejor posicionado rumbo a la elección municipal de 2027.

Así coincidieron, empresarios, deportistas, asociaciones y liderazgos de este municipio, luego de conocer qué varias encuestas lo perfilan para encabezar la Presidencia Municipal de Naucalpan.

«Don David, es el hombre que necesita Naucalpan, pues siempre ha demostrado estar atento a las necesidades de las familias que aquí vivimos. Conoce a la perfección la problemática que existe en el municipio y cómo resolverla. Las encuestas no se equivocan al ubicarlo por encima de otras políticos», dijo la líder social Susana Toledo.

Y es que, diversos sondeos ubican a Parra Sánchez como uno de los mejor evaluados en este municipio y sobre ello, el politólogo Haracio Jiménez, destaca que «a diferencia de sus más cercanos competidores, David tiene a su favor, el trabajo social que ha realizado por décadas. La gente lo conoce y sabe que es un hombre de hechos y no palabras. Eso lo apuntala rumbo al proceso electoral del próximo año», dijo.

Mientras tanto, liderazgos de todos los sectores del municipio refieren que «ante la cercanía de elecciones federales, estatales o municipales, aparecen políticos que ni en su casa los conocen y David Parra, con cargo o sin él. siempre ha estado aquí ayudando a quienes más lo requieren, es por ese motivo que las encuestas lo ubican como un buen candidato para la presidencia municipal, concluyeron.