Entregan gobernadora Delfina Gómez y Raciel Pérez mejoras urbanas en Tlalne

Rehabilitación de la Avenida Acueducto

Tlalnepantla, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó junto al presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, la entrega de las obras de mejoramiento urbano en la Avenida Acueducto, en la colonia Jorge Jiménez Cantú, bajo la estrategia «Senderos Mexiquenses, Caminemos Seguras», con una inversión neta de 10.8 millones de pesos.

Esta iniciativa busca transformar los espacios públicos en entornos dignos y protegidos para las mujeres y las familias mexiquenses, especialmente en municipios que cuentan con alerta de violencia de género.

Durante el evento, las autoridades destacaron que la recuperación de espacios públicos con perspectiva de género es una prioridad para reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida en la comunidad.

La gobernadora enfatizó que «cuando nos trasladamos con confianza, cuando transformamos nuestra vida cotidiana en algo más, con más fortaleza y más tranquilidad, podemos decir que vamos avanzando. Ese es el propósito del programa Caminemos Seguras: llevar bienestar a las mujeres, particularmente a los municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género».

Raciel Pérez Cruz mencionó que «hoy nos complace estar aquí, con la Gobernadora que como siempre está al pendiente de la demanda legítima y urgente de la ciudadanía. Hoy se hace entrega de este parque con recurso que se utilizó aquí, recurso del Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad».

Los trabajos realizados consistieron en la pavimentación con concreto asfáltico de más de 4,700 metros cuadrados, así como la rehabilitación de banquetas y guarniciones con sentido de accesibilidad universal. Se instalaron 45 luminarias de tecnología LED de última generación.