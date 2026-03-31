Presenta Paty Arévalo campaña anticorrupción en DIF de Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, presentó la Campaña Anticorrupción y Buenas Prácticas del organismo, con el objetivo de prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos indebidos, fortaleciendo así la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad institucional. Durante su intervención, destacó que la corrupción representa una violación a los derechos humanos y una amenaza para el desarrollo social, económico y político, por lo que enfatizó la necesidad de impulsar acciones coordinadas entre autoridades y ciudadanía para combatirla y fortalecer la confianza pública.